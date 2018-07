Frankfurt, morgens um neun an einem Wochentag. Aus dem S-Bahnschacht der Station Taunusanlage steigen Frauen in schwarzen Hosenanzügen. Andere kommen mit dem Taxi, Fahrrad oder Kickboard. Wenn sie über den Vorplatz der Deutschen Bank laufen, sieht man ihre Silhouette in den verspiegelten Türmen dreifach wie in einem Kaleidoskop. Ein Platz voller Frauen auf dem Weg in die Führungsetagen – ein bisschen erinnert diese morgendliche Szene an das Bild, das sich die Politik für die Zukunft wünscht.

Ein quadratischer Blazer, eine gerade geschnittene Hose, die an den Oberschenkeln etwas enger sitzt und dann schlauchartig nach unten läuft, dazu Pumps aus dunklem Leder, nicht zu hoch, nicht zu flach. Das ist der Look von Frankfurt am Main.

Er gehört zur Geschäftsfrau in Deutschland genau so wie die Schürze zur deutschen Hausfrau in den fünfziger Jahren. Wie eine Reihenhaussiedlung sehen Frauen in diesen Uniformen aus, aber nicht wie die Wolkenkratzer, in denen sie arbeiten. Keiner trägt hier, im Bankenviertel Frankfurts, ein Kleid, kaum jemand einen Rock. Noch.

Denn die deutschen Unternehmen sind dazu angehalten, ihre Frauenquote zu erhöhen. Was bedeutet, dass Frauen dort bald anders aussehen. Denn wenn Unternehmen keine reine Männerdomänen mehr sind, müssen Frauen auch nicht länger so tun, als seien sie Männer.

Die aktuelle Mode hat auf diese Entwicklung reagiert und die Dresscodes der Frauen neu definiert. Schon seit einiger Zeit war zu hören, dass Designer nur noch Kleider für weltfremde Mädchen entwerfen, die die kostbaren Stoffe achtlos in der Bar des Raleigh Hotels in Miami mit Champagner verkleckern.

Einkäufer und Kritiker haben sich einen Wirklichkeits-Check erbeten – und diesen nun bekommen. Zum Beispiel von Frauen wie Phoebe Philo, Chefdesignerin von Céline, die Kleider, Hosen und Jacken schneidert, mit denen man sich zwar nicht unbedingt auf der nächsten Szene-Party sehen lassen kann, dafür aber zwischen lauter Männern in herausfordernden Berufen.

Die 38-jährige Philo arbeitet mit klassischen Kombinationen wie Seidenbluse zum Rock oder schmale Hose zur kurzen Jacke – ohne dabei an den biederen Sekretärinnen-Look der 1950er Jahre anzuknüpfen. Philos Mode ist unkompliziert und trotzdem elegant.

Es ist die perfekte Mode für eine neue Gattung von Frauen, die den Feminismus der 1970er Jahre selbst nicht mehr erlebt und vorangetrieben hat und sich leichtherziger kleidet als ihre kämpferischen Wegbereiterinnen. Diese Frauen sehen in Kleidung keine Rüstung und kein ideologisches Statement. Sie suchen Outfits, die ihren vielen Rollen gleichzeitig gerecht wird: Chefin, Mutter, Geliebte oder Ehefrau.