Seine besten Zeiten hat Cool Britannia womöglich hinter sich, große Sehnsucht weckt der Stil aber bis heute.

Zu diesem Eindruck konnte kommen, wer am vergangenen Wochenende das "Vintage Festival" in London besuchte. Auf fast zehn Hektar Fläche präsentierten sich nostalgische Exzentrik von der Insel in allen Facetten – von den 1920er bis zu den 1980er Jahren, irgendwo zwischen Mottoparty, Karneval, Fotografien von Martin Parr und einem Treffen der Torys. Aber immer mit einem eigenen, britischen Twist, wie ein Blick auf die Besucher zeigt.