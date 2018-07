Optimistisch wie die Fünfziger in Ostdeutschland

Überall ist Krise. Italien leidet unter Berlusconis Misswirtschaft und der Abwertung durch die Rating-Agentur Standard & Poor’s , der Rest der Welt an verwandten Krankheiten. Die Mode fühlt sich in solch düsteren Zeiten stets berufen, Licht ins Dunkel zu bringen, wie damals Anfang der Fünfziger Christian Dior mit seinem New Look.

In Mailand erinnerte man sich an diese gelungene Aufheiterung noch gut. Die Modekritiker und Einkäufer, die sich vom Branchenportal style.com zu ihrer Einschätzung der Mailänder Schauen befragen ließen, sahen jedenfalls bei Jil Sander die "kontrollierte Schönheit der fünfziger Jahre", Prada beschwöre mit einer Pink-Cadillac-Kollektion "die vielleicht letzte Dekade, in denen die Menschen mit ungetrübtem Optimismus in die Zukunft blickten" und nach der Dolce & Gabbana-Schau wollte man sowieso nur noch ein "Diva-Girl der fünfziger Jahre" sein. Der Architekt Rem Koolhas erkannte in den pastelligen Faltenröcken von Prada gar die Farben "der Fünfziger in Ostdeutschland". Leise Zweifel daran, wie viel Substanz der Konserven-Optimismus hat, waren spätestens jetzt erlaubt.

Hinter verschlossenen Türen

Das Atrium, nicht die Straße, ist in Mailand der Ort an dem das Leben spielt. In Io sono L’amore , dem sinnlichsten italienischen Film seit Bernardo Bertoluccis Gefühl und Verführung , fällt der Sohn einer reichen Mailänder Kaufmannsfamilie nach einem Streit mit seiner Mutter in den Pool des Palazzo und stirbt.

Zuvor wurde in jenem Innenhof mit Pool Verlobung gefeiert, wurden heimliche Liebschaften offenbart. Und Offenbarungen spielten sich auch während der Modewoche in den Innenhöfen ab. Unter Marmorbögen, auf Samtsofas und eben am Pool präsentierten Marken wie Tod’s und Sergio Rossi ihre Schuhe und Taschen. Accessoires, das ist ein offenes Geheimnis, sind das Lebenselixier der Mode.