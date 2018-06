Die Laufstege in New York, London, Mailand und Paris sind abgebaut, die Kleider verpackt und auf dem Weg in die Showrooms. Es wird viel Schönes dabei sein: digital verfremdete, modernisierte Blumendrucke, kräftige Farben, schmale Taillen, viel 50er-Jahre-Chic. Aber nur wenige Teile werden Dinge in Frage stellen oder gar eine Kundin dazu anregen, ihre Vorstellung von richtig und falsch, von schön und hässlich zu überdenken.

Nach vier Modewochen und mehreren hundert neuen Kollektionen bleibt das Gefühl zurück, viel gesehen und wenig gelernt – oder wenigstens gefühlt – zu haben. Auf die Revolutionen in der arabischen Welt, auf das Atomunglück von Fukushima und auf den Kampf der USA und Europas gegen einen wirtschaftlichen Kollaps, der den Alltag von Millionen Menschen veränderte, reagiert die Mode mit: fast nichts.

Vielmehr lautete die Frage, die sich Miuccia Prada, gelobt als einflussreichste Modeschöpferin unserer Zeit, in den vergangenen Monaten stellte: "Was ist eigentlich so schlecht daran, wenn Frauen süß sind?" Und Karl Lagerfeld philosophierte nach der Chanel-Schau in Paris über die "Modernität des Meeres". Haider Ackermann und der Schwede Jonny Johansson für Acne zeigten als einzige Referenzen an die Formensprache arabischer Alltagskleidung und bewiesen, dass sie wenigstens zur Kenntnis genommen haben, dass das Verhältnis zwischen Okzident und Orient neu zur Verhandlung steht. Bei Ackermann kamen dabei schwebend leichte, semi-transparente Schleier in schönsten Rot- und Blautönen heraus, bei Acne kastige Jacken und Dreiviertelhosen in Sandfarben.

Zarte Schleier zeigte Haider Ackermann für den Sommer 2012.

Zu Recht darf man fragen, ob der Anspruch, dass Mode eine Stellungnahme zum Zeitgeschehen abzugeben habe, überhaupt gerechtfertigt ist. Ist die Mode nicht einzig und allein dem Ästhetischen und Kleidsamen verpflichtet? Und zudem ein Konsumprodukt wie ein Handy oder eine Käsereibe? Nicht ganz. Die Mode ist ein janusköpfiges Geschöpf, Kunst und Kommerz sind in ihr untrennbar verbunden.

Sie hat gesellschaftliche Entwicklungen niemals angeführt, aber aufgegriffen und kommentiert, durchaus auch kritisch. Rei Kawakubos frühe Kollektionen für ihre Marke Comme des Garcons stellten radikal das Schönheitsideal der erfolgreichen, schlanken, in Denver-Clan-Manier gestylten Frau der achtziger Jahre in Frage. Sie ergriff Partei für die Pluralität der Lebensstile. Noch früher, Anfang der Sechziger, trug nicht zuletzt Pierre Cardins und André Courréges’ silbrig-glänzende Weltraummode die Idee, dass der Mensch auf den Mond fliegen kann, wenn er nur will, in die Welt hinaus.

Gerade die einflussreichen, weil umsatzstarken Modehäuser und deren Designer beschwören heute die gesellschaftliche Stimme der Mode. Das Wort Zeitgeist fällt oft, denn wer spiegelt den besser als die Kleider, die wir tragen. Immer öfter findet Mode auch Platz in Museen , an der Seite von Kunstwerken, die sich dezidiert einer kapitalistischen Verwertungslogik entziehen.

Aber wo waren sie zu sehen in den letzten vier Wochen, die kleidgewordenen Utopien, in die wir uns in turbulenten Zeiten hoffnungsvoll wickeln können? Statt ihren Einfluss zu nutzen um zum Beispiel Berührungsängste mit dem arabischen Kulturkreis zu verringern, verfällt die Mode einer erneuten Retro-Welle und beschwört farbenfroh einen substanzlosen Optimismus. Den Blick fest auf Aktienkurse und aufstrebende Wirtschaftsnationen wie Indien und China geheftet, wo eine auf Luxus und Statussymbole erpichte wachsende Oberschicht große Gewinne verspricht, bleibt die Mode in diesem ereignisreichen Jahr 2011 hinter ihren Möglichkeiten zurück. "Sie sind so nett, es wird einem schlecht davon", schrieb Cathy Horyn , Modekritikerin der New York Times , zum Auftakt der Schauensaison über New Yorks junge Designer. Das trifft leider auch auf den Rest der Branche zu.