Das französische Modehaus Dior hat einen neuen Chefdesigner: den Belgier Raf Simons. Dieser sei zum neuen künstlerischen Direktor der Luxusmarke ernannt worden, teilte das Unternehmen mit. Simons wird damit offizieller Nachfolger des Briten John Galliano.



Dior hatte Galliano im Februar des vergangenen Jahres entlassen. Grund waren rassistische Pöbeleien in der Öffentlichkeit. Ein französisches Gericht verurteilte Galliano im September zu einer Geldstrafe auf Bewährung, nachdem sich der Modemacher für seine Äußerungen entschuldigt hatte.

"Star der Modebranche"

Dior sei hoch erfreut, nun Simons, "diesen Star der Modebranche " für sich gewinnen zu können, hieß es. Er sei "eines der größten Talente", die es derzeit in der Modeszene gebe. Er werde den Dior-Stil "im 21. Jahrhundert vorantreiben".



Simons werde bei Dior für die Haute-Couture- und die Prêt-à-porter-Kollektionen sowie für Accessoires verantwortlich sein, hieß es. Seine erste Kollektion soll Simons, der bis vor Kurzem noch für Jil Sander gearbeitet hatte, im Juli in Paris vorstellen.



"Ich fühle mich fantastisch", sagte der Designer der New York Times . Für Dior zu arbeiten, sei eine riesige Herausforderung, aber auch ein Traum. Die Marke stehe für absolute Eleganz.