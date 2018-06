An diesem Montag begann zum zweiten Mal die Modewoche in Tel Aviv. Neben den Kollektionen von 13 israelischen Designern wie Ishtar, Anya Fleet und Gilat Levi zeigen auch die Nachwuchsmodemacher der Shenker Design School ihre Entwürfe. Eröffnet wurde die Fashion Week von der Schau des italienischen Labels Moschino, das in dieser Saison als Gast geladen war. "Tel Aviv ist eine lebendige, optimistische Stadt voller Energie, was genau unserer Marke entspricht", sagte der Moschino-Designer Bill Shapiro.