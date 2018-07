Berlin ist zwar auf absehbare Zeit nicht über einen großen Flughafen zu erreichen, aber wenn man es in die Stadt geschafft hat, gibt es einiges zu erleben: eine aufblühende Modeszene, die neue Talente hervorbringt und eine junge Gastronomie. Zur Berliner Fashion Week hat der Fotograf Nacho Alegre für das ZEITmagazin besondere Mode aus Deutschland dort fotografiert, wo man sie in Berlin am besten tragen kann: da, wo man gut isst. Wo sich fantastische Küche mit einer besonderen Art von Gastlichkeit mischt.