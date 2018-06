Wenn wir in diesen Tagen von Berlin reden, dann oft in Superlativen.

In Berlin gibt es angeblich das allertollste Nachtleben, die allerbesten Galerien, die allerunfreundlichsten Menschen und die allerteuerste Flughafen-Bauruine.

Man trifft eigentlich niemanden mehr, der nicht gerade irgendwie überlegt, wenigstens ein bisschen nach Berlin zu ziehen. Manchmal fragt man sich, was die anderen Städte so machen. Wohnt da noch jemand? Haben die auch Flughäfen?

Seit einigen Jahren ist Berlin nicht nur Stadt der Galerien und die Stadt der Partys, sondern auch die Stadt der Mode. Zweimal im Jahr treffen sich hier Hunderttausende – auf der Mercedes Benz Fashion Week, Messen wie Bread&Butter und Premium und unzähligen Empfängen, Shop-Eröffnungen, Hinterhofpräsentationen.



Ist Berlin nun eine Modestadt? Einerseits: nein. In Berlin gibt es nichts, was andere Modemetropolen ausmacht. Wer als junger Designer in Berlin ein paar Bahnen Stoff kaufen will, kann nicht durch einen Garment District streifen, wie in New York. In Berlin gibt es nur die Stoffabteilung von Karstadt am Hermannplatz. In Berlin gibt es keine Ateliers wie in Paris, die sich darauf verstehen, kunstvolle Stickereien, Kamelienblüten oder feine Schuhe zu schaffen. In Berlin gibt es schon gar keine großen Modehäuser wie in Mailand: kein Prada, kein Armani, kein Bottega Veneta. Wer in Deutschland international erfolgreiche Modemarken sehen will, der muss nach Metzingen, Herzogenaurach und Stephanskirchen gehen – aber bitte nicht nach Berlin.

In Berlin fehlt die Infrastruktur für das Modegeschäft. Das ist in dieser Stadt nichts Außergewöhnliches – schließlich mangelt es Berlin an eigentlich jeglicher Art von Infrastruktur.

In Berlin gibt es nicht einmal jene superreiche Oberschicht, deren Damen gerne Unsummen dafür ausgeben, zu einem Cocktail das Kleid des einen Designers der Stadt anzuziehen, über den gerade jeder spricht. Bei manchen Terminen in Berlin kann man froh sein, wenn die Gäste überhaupt etwas anhaben.

Was hat Berlin dann, das mit Mode zu tun hat?

Vor Kurzem sagte der Designer Oliver Lühr vom jungen Label Achtland: "In Berlin gibt es vielleicht nicht viele Modehäuser, aber in Berlin gibt es viele Lebensstile. Und das ist für die Mode noch wichtiger."

Lebensstile: Das ist ein wichtiges Stichwort. Wir müssen Mode heute neu sehen. Sie hat nicht mehr nur damit zu tun, wie Menschen sich kleiden. Mode bezieht sich vielmehr auf alles, mit dem Menschen ihr Leben ausstatten. Mode ist die Oberfläche, mit der wir anderen Menschen zeigen wollen, welcher Kern in uns steckt.

Und von diesen Oberflächen gibt es heute mehr denn je. Früher trat man vor allem mit seiner Kleidung vor andere Menschen. Das war, was man von uns wahrnahm. Heute hingegen begegnen wir einander auf unzähligen Ebenen. Unsere Posts sind auf Facebook und auf Twitter zu sehen, wir pflegen unsere persönliche Galerie auf Pinterest und Instagram. Und bevor wir jemanden von Angesicht zu Angesicht treffen, haben wir ihn längst gegoogelt und uns ein Bild gemacht.