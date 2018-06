Die Rettung der Weltmeere ist kein ganz selbstverständliches Thema für eine Modewoche, noch dazu in einer Stadt, die rundherum von flachem Land umgeben ist. Und außerdem: Am Meer, da braucht der Mensch eigentlich doch mal keine Mode, er trägt höchstens eine Badehose oder einen Bikini oder – um ganz Mensch zu sein – einfach nichts.

"Kleidungsstücke kennen keine Grenzen, man kann sie nicht festnehmen. Deswegen sind kreative Produkte der beste Weg, eine kritische Nachricht zu verkünden", sagt dagegen Cyrill Gutsch, Mitinitiator der Konferenz "Parley – for the Oceans", die an diesem Dienstag und Mittwoch auf der Modemesse Premium in Berlin zu Gast ist.

Die Botschaft, die Parley in Berlin verkünden will, ist so einfach wie dringlich: Plastikmüll verschmutzt die Weltmeere, vergiftet Fische und Meeressäuger und landet am Ende der Nahrungskette in unseren eigenen Körpern. Um das zu verhindern, soll – unter anderem – aus dem Müll in Zukunft Mode werden.

Dafür sitzen der US-Musiker, Produzent und Designer Pharell Williams und seine beiden Geschäftspartner Tysson Toussant and Tim Coombs mit am Berliner Diskussionstisch. Seit 2008 investiert Williams in die von Coombs und Toussant gegründete Firma Bionic Yarn, die – sehr vereinfacht gesagt – aus Plastikmüll eine sehr widerstandsfähige Faser herstellt. Die kann statt herkömmlichem Polyester oder Polyamid für die Herstellung von Kleidung verwendet werden. Der Clou: Im Gegensatz zu anderen Herstellern von Recycling-Kunststofffasern kann Bionic nach eigenen Angaben auch minderwertigste Plastikabfälle verarbeiten, wie eben jenen zerriebenen, verdreckten Müll aus dem Meer. Durch eine Ummantelung mit Naturfasern wie Baumwolle oder Seide sollen Stoffe aus dem Recycling-Garn zudem alle möglichen Eigenschaften annehmen können, sogar Bionic Denim soll es geben. "Wir wollen über Bionic mit ganz verschiedenen Branchen ins Gespräch kommen, mit der Modebranche, aber auch mit Reifenherstellern oder Firmen, die Planen für Trucks und Bote herstellen", erklärt Coombs.



Daunenjacken aus Recycling-Garn

Für die richtigen Kontakte in der Modebranche ist der Macher Williams zuständig, der als style-, tech- und innovationshungriger Tausendsassa gilt. Neben seinem Engagement für Bionic hat er zwei eigene Modelabels, Billionaire Boys Club und ICECREAM Clothing (deren Kollektionen dieser Tage auf der Messe Seek ebenfalls in Berlin präsentiert werden), macht Fahrräder mit Brooklyn Machine Works, Schuhe für Timberland und Jacken für Moncler. Wo es sich ergibt, spinnt Williams Fäden zwischen seinen unterschiedlichen Design- und Lizenzgeschäften. So entstand im Winter 2010 eine kleine Daunenjacken-Kollektion für Moncler aus Bionic Garn.

Stoffprobe aus Bionic Garn

Mit seinem Engagement für die Weltmeere ist der Modemacher Williams nicht alleine. Genau vor drei Jahren lancierte das Luxuskaufhaus Selfridges sein eigenes "Project Ocean" und gibt seither Initiativen und Herstellern eine Plattform, die sich für den Erhalt der Meere einsetzen. Für das Jahr 2013 hat sich Selfridges zum Ziel gesetzt, die gesamte Beauty-Abteilung von Produkten zu säubern, die in irgendeiner Form Hai enthalten – und verbindet diese Selbstgeißelung mit der Anpreisung von Cremes und Wässerchen. Was gut gedacht ist, torpediert sich in der stets auf Umsatz bedachten Ausführung mitunter selbst.

Auch in Berlin soll es darum gehen, wie man aus der Glaubwürdigkeit einer Umweltschutzorganisation wie beispielsweise Sea Shepherd eine zugkräftige, massentaugliche Marke machen kann. Die anwesende US-Chefin der Organisation jedenfalls nickt fleißig zu dem Vorschlag, beispielsweise eine eigene Modekollektion aufzulegen. Ein Star im schwarzen Seidenkleid mit dem Totenkopf-und-Harpune-Print der Seas Shepherd bei den Oscars – das würde wohl für die Form von Aufmerksamkeit sorgen, die Parley für den "Kunden Weltmeer", so drückte es Cyrill Gutsch in seiner Einführung aus, erreichen will.



Doch bisher gibt es keine Infrastruktur, um den Müll aus dem Great Pacific Garbage Patch und anderen schwimmenden Halden an Land zu bringen, und zu Bionic Garn zu verarbeiten. Noch bedienen sich Tysson Toussant and Tim Coombs aus dem herkömmlichen Recycling-Kreislauf, dem Haushalts- und Industrieabfälle zugeführt werden.

