Vor keiner Show ist die Spannung so groß wie vor jener von Saint Laurent. Bekommt man eine Einladung? Ja, und zwar ein kleines Buch mit abstrakten Collagen, gestaltet von dem Künstler Matt Connors. Ist das ein Hinweis auf die Kollektion? Nein. Wer wird in der ersten Reihe sitzen? Mila Jovovich zum Beispiel, von Kopf bis Fuß in Saint Laurent. Welche Inszenierung hat er sich diesmal ausgedacht? Wie immer bei Slimane geht es um jedes Detail: gegelte Haare, Kreuz im Ohr, roter Lippenstift, rotes Halstuch, hoher Hosenbund, XXS-Hosen, Jeans, Leder, Lack, weite Sakkos, Einstecktuch, Bomberjacken, spitze Schuhe – in gelb und pink! Bei Slimane lebt er noch, der Glam Rock.