5/10

Die Temperatur unter dem Dach der Opernwerkstätten passte schon mal zum Kollektionsthema von Lala Berlin:"Dresscode on some faraway beach." Auch die Tatsache, dass hier nichts einengt, die Schulter in kantigen Pullovern so viel Platz bekommt wie die Hüften unter luftigen Jackets und poncho-artigen Überwürfen, spricht für die Outdoor-Tauglichkeit dieser Mode. Nur wie sich schwarze Lederhosen und voluminöser, sogar zackiger Strick mit 35 Grad im Schatten vertragen, das blieb ungeklärt.