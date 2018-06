2/6

"Es war nicht einfach" – ein Satz aus dem hübschen Einladungsheft, das Hedi Slimane stets von einem Künstler (diesmal Guy de Cointet) gestalten lässt. Er passt zu dem, was Hedi Slimane bei Saint Laurent geleistet hat. In nur einem Jahr hat er die Marke neu positioniert und so begehrenswert gemacht wie kaum eine andere zurzeit in Paris. Nicht nur die Silhouette wird sich durchsetzten; die Haare, das Make-up, die New-Wave-Schuhe – wir werden bald viel davon sehen.