ZEIT ONLINE: Herr Zucchelli, sieht jeder Mann in Blau gut aus?

Italo Zucchelli: Das hängt vom Ton ab. Dunkelblau ist eine sichere Wahl, helles Blau steht nicht jedem.

ZEIT ONLINE: Sie haben als Chefdesigner für Calvin Klein gerade T-Shirts, Jacken, Hosen, Schuhe in allen möglichen Schattierungen von Blau entworfen. Davor gab es neonfarbene Anzüge, auch in Blau – woher kommt diese Farbvorliebe?

Zucchelli: Ich liebe einfach kräftige Farben! Meine Heimat La Spezia ist ein ligurischer Badeort, wo die Tage im Sommer endlos waren. Das Blau des Wassers vor mir, die Sonne im Nacken, das waren Kontraste, die mich geprägt haben. Außerdem gehörte ich als Teenager zu einer Clique, in der wir uns alle wie Paradiesvögel kleideten. Heute sind wir Choreografen, Moderedakteure, Sänger und Designer.

ZEIT ONLINE: Was war damals ihr schrägstes Outfit?

Zucchelli: In den Achzigern habe ich Rock zur Jeans getragen. Den Rock habe ich mir aus rotem Karostoff geschneidert und mit Sicherheitsnadeln verschlossen. Dazu trug ich eine schwarze Lederjacke und manchmal einen Hermés-Schal.

ZEIT ONLINE: Und so fuhren Sie dann im Sommer nach London?

Zucchelli: Mit 17 Jahren verbrachte ich einen Monat in London, um Englisch zu lernen. Das war Anfang der 1980er Jahre, da liefen noch die letzten Punks über die King’s Road, an den Kiosken hingen Zeitschriften wie The Face und in dem HMV Store an der Oxford Street gab ich mein ganzes Geld für Platten aus. Es gab die New Romantics, The Human League, eine großartige Zeit! Danach war ich jeden Sommer dort.

Italo Zucchelli verantwortet seit 2003 die Männermode von Calvin Klein. Der 48-jährige Italiener studierte in Florenz Architektur und Modedesign und arbeitete jahrelang im Design-Team von Jil Sander. Zucchelli lebt in New York.

ZEIT ONLINE: Die Mode war damals geprägt von Designern wie Thierry Muglier und Jean-Paul Gaultier. Welches Zukunftsversprechen machten deren Entwürfe?

Zucchelli: Das Leben war eine nicht enden wollende Party. Die Menschen zogen sich extra für Klubs an, das hörte mit den 1990er Jahren völlig auf. Der Song The Only way is Up von Yazz bringt die Euphorie jener Tage gut auf den Punkt. Damals dachten wir, wir könnten alles erreichen.

ZEIT ONLINE: Ist Ihnen diese Zeit für Ihre Entwürfe bei Calvin Klein eine Inspiration?

Zucchelli: Mein Blick nach vorne, den verdanke ich ganz bestimmt dieser Zeit. Aberich hasse Retro. Damit kreiert man eine Wohlfühlzone, die Menschen können sich sofort darauf einlassen. Das ist keine Haltung. Ich will aufwühlen, herausfordern. Wie Gaultier und Mugler. Sie wollten provozieren, die Zukunft erschaffen.

ZEIT ONLINE: Sie provozieren vor allem durch blendende Farben.



Zucchelli: Ich glaube, Männer sind in den letzten Jahren viel offener geworden, was die Wahl der Farben angeht. Vor Kurzem haben wir einen leuchtend roten Anzug in ein Schaufenster in Manhattan gehängt. Bereits eine Stunde später kam jemand, der den Anzug unbedingt für seine Geburtstagsparty am selben Abend kaufen wollte, um seine Freundin zu beeindrucken. Das zeigt mir, dass Männer einen neuen Modehunger haben.

ZEIT ONLINE: Sie selbst tragen dagegen ausschließlich schwarz.

Zucchelli: Da bin ich antizyklisch. Sehen Sie die schwarzen Brogues, die ich trage? Die sind von Christopher Nemeth, vor Jahren in Japan gekauft, das sind unzerstörbare Schuhe, solche Sachen gefallen mir. Diese Zeitlosigkeit hat mir auch bei Calvin Klein immer gefallen.



ZEIT ONLINE: Vor zehn Jahren sind Sie dessen Nachfolger geworden und verantworten seitdem die Herrenlinie. Mit welchem Ziel haben Sie dieses Erbe angetreten?

Zucchelli: Ich wollte die zeitlose Ästhetik von Calvin Klein erhalten, diese Klarheit und Unbekümmertheit, die der amerikanischen Mode innewohnt. Die Amerikaner ziehen sich oft an, als hätten sie wenig Zeit auf ihre Kleidungswahl verwendet. Das meine ich ausdrücklich positiv. Die Outfits sind nicht überfrachtet.

ZEIT ONLINE: Woran denken Sie da?

Zucchelli: James Dean in Jeans und T-Shirts.

ZEIT ONLINE: Sie machen doch etwas ganz anderes: fetzige Mode, die auffällt!

Zucchelli: Ich nehme etwas, was wir alle kennen, und entwickle etwas Neues daraus. Ich mag artifizielle, technische Stoffe, grelle Farben, aber alles muss schnörkellos sein. Klare Schnitte, wenig Schnickschnack.

ZEIT ONLINE: Minimalismus sagt man dem italienischen Design ja gerade nicht nach.

Zucchelli: Während des Architekturstudiums in Florenz musste ich komplizierte mathematische Rechnungen anstellen, um Probleme zu lösen. Das hat meine Verrücktheit gezähmt und meinen Sinn für Perfektion geformt. Ich könnte ja Blumen auf die Schulter oder das Revers sticken, um einen Makel zu verbergen. Das geht bei einem minimalistischen Ansatz nicht.