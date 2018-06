Ob's am milden Winter liegt? Der Designer Vladimir Karaleev ließ in seiner Herbstkollektion das Drüber einfach weg, dampfte den Wintermantel auf Schalgröße ein, nähte Außentaschen lediglich an seine Kleider und zeigte eine Funktionsweste aus garantiert nicht wasserfestem Wollfilz. Reduzieren ohne zu langweilen ist eine Kunst, die gerade die jüngeren deutschen Modemacher von Saison zu Saison perfektionieren. Dazu gab's ein bisschen Glamour hier und ein bisschen Verwegenheit da. Die besten Schauen der Berliner Modewoche im Überblick