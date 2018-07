Farbe, Florales und die britische Schneiderkunst macht die Mode von Paul Smith aus. © Promotion Paul Smith / Design Museum London

Heutzutage leben Künstler ihre Ideen in begehbaren weißen Würfel aus, auf der leeren Wand entstehen da Ideenfeuerwerke oder zumindest Panoramen abseitiger Subjektivität, wenn alles gut läuft. Paul Smith mag strenggenommen zwar kein Künstler sein, aber der britische Modedesigner hat den Appeal des weißen Würfels bereits im Jahr 1970 entdeckt. Damals eröffnete er in der Hausnummer 6 Byard Lane in Nottingham seinen ersten Shop, drei mal drei Meter groß, der Anfang einer feuerwerksbunten und zugleich abseitigen Modekarriere. Nun rückt diese Stammzelle des weltweit erfolgreichen Labels ihrerseits in den Kunstkontext, in der Londoner Ausstellung "Hello, my Name Is Paul Smith".

Hello, Paul! Und: Willkommen in Deutschland! Ende Februar eröffnet in der Hamburger Hohe Bleichen die erste Paul Smith Boutique im Land der "Krauts". Es lohnt sich also, den humorvollen und chaotischen Sir Paul ein wenig besser kennenzulernen. Dabei helfen kann ein Besuch im Design Museum an der Themse mit Blick auf Tower Bridge und Skyline, wo noch bis Juni die überhaupt erste umfassende Retrospektive dieser nunmehr knapp 45 Jahre währenden Modekarriere zu sehen ist.

Schon das Replikat des Ur-Shops zeigt, worauf es Paul Smith von jeher ankam: Farbe, Farbe, Farbe. Die Nachbildung strahlt leuchtend Pink, von Smith oft und gern verwendet. Links an der Wand steht handgeschrieben darauf: "Für Pauline. Ohne sie wäre all das nicht möglich gewesen." Damit ist die zweite Spur gelegt, Pauline, Paul Smiths' Geliebte, seine Frau, seine Muse und vor allem seine Lehrmeisterin kam in den Sechzigern nach Nottingham, um Modedesign zu unterrichten. Von ihr hat Smith sein Handwerk gelernt, den Sinn für Proportionen, die Schnitte, sie unterstützte ihn beim holprigen Start in die Selbstständigkeit. Die erste Paul Smith Boutique hatte ausschließlich an Frei- und Samstagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die übrige Zeit musste sich der junge Smith mit Gelegenheitsjobs über Wasser halten.

Das Replikat des Geschäfts würdigt auch einen Dritten, der am Anfang Teil der Legende von Paul und Pauline war, den afghanischen Windhund Homer. Er war die graue Eminenz des Ladens und legt auf alten Schwarz-Weiß-Bildern seinem Herrchen beruhigend die Pfoten auf die Schulter. "Ich war sein persönlicher Assistent", wird Paul Smith im Kubus zitiert. Zwei dünne, gescheitelte Wesen, von denen eines weiße Hosen und dunkle Hemden trägt.

Der britische Designer Paul Smith © Promotion Paul Smith / Design Museum London

Auf diesen Urknall folgt ein Panorama von Gemälden, Fotos, Zeichnungen und Plakaten in Petersburger Hängung, eine unüberschaubare Verästelung von Einflüssen und Vorlieben. Da hängen Porträts von David Bowie, Patti Smith und Mick Jagger, denn auch die Nähe zu den wirklich wahren Rockstars ist "very" Paul Smith. Da sind Aufnahmen von Flugzeugen und Fahrrädern zu sehen, eine Leidenschaft, die Smith bis heute pflegt. Neben einer Modefotografie mit Widmung von Bruce Weber finden sich Anzeigenkampagnen und Plakate von Olympia 1972 in München.

So opulent wie dieser Übertrag aus dem Kopfkino sind auch die weiteren Stationen, etwa die Nachbildung des mit Spielzeugfiguren und Tierplastiken vollgestopften Büros in Covent Garden. Es geht hinein in das Pariser Hotelzimmer mit grün-weißer Streifentapete, wo Paul Smith im Jahr 1976 zum ersten Mal seine Kollektion zeigte und nur ein Käufer kam – "aber er hat etwas bestellt". Im nachempfundenen Studio liegen Stoffe, Farbtafeln, Garne und Hüte auf einem weißen Tisch mit sechs Arbeitsplätzen, daneben ein paar Apple-Computer. Alte Kataloge führen ein in die stetig gewachsene Warenwelt des Modeschöpfers: Herrenkleidung, Damenkleidung, Bademoden, Parfums. In einem angeschlossenen Raum sind Kollaborationen ausgestellt, etwa ein schwarz-neonblaues Rennrad für Pinarello, ein Teppich für The Rug Company oder Schuhe für den königlichen Hoflieferanten John Lobb. Eine mit Knöpfen gepflasterte Wand kontrastiert Bilder von Ladeneinrichtungen.

Aber bitt'schön Paul, geht's denn um Interieur? Wie sehen sie denn nun aus, die tollen Kleider und Accessoires, die sich die Mitarbeiter an diesem langen Tisch und der Chef in seinem Tohuwabohu einfallen lassen?