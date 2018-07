Tanja Baum (Name geändert), 40, lebt mit ihrem Mann in zweiter Ehe und hat eine siebenjährige Tochter. Sie erzählt:

Mein Mann und ich sind seit vier Jahren verheiratet, seit ungefähr anderthalb leben wir nicht mehr im gleichen Haus. Das hat unsere Familien erst einmal ziemlich aufgeregt, weil das für die der erste Schritt Richtung Scheidung war.

Ich kann mir ein Leben ohne meinen Mann nicht vorstellen. Aber dafür müssen wir nicht zusammen wohnen. Tanja Baum

Aber das stimmt nicht. Mein Mann ist die große Liebe für mich. Ich kann mir ein Leben ohne ihn nicht vorstellen. Aber dafür müssen wir nicht zusammen wohnen. Mein Mann und ich sind Nachbarn, wir teilen uns beide mit Freunden ein Haus. Ich würde niemals wollen, dass er weiter von mir weg wohnt.

In meiner ersten Ehe war alles klassisch, Vater, Mutter, Kind, eine kleine, heile, sehr gut organisierte Einheit. Mein Mann war der Versorger, ich blieb zu Hause. Nachdem wir uns haben scheiden lassen und ich Norbert geheiratet habe, lagen die Dinge auf einmal ganz anders.

Ich denke, dass Kinder Paare oft zusammenschweißen, ich wollte aber einfach kein zweites Kind. Mein Mann hat sich nach einer klassischen Familie gesehnt, mit Haus, Kindern, Hund und Gartenzaun. Wir haben uns deswegen viel gestritten. Mein Mann war sehr instabil. Die Situation hat an uns beiden gezehrt.

Nach ein paar Jahren Ehe war ich sehr müde und enttäuscht und ich habe gespürt, dass ich einen Raum für mich allein brauche. Für meinen Mann war das anfangs sehr hart, und es hat ihn Zeit gekostet, bis er sich nicht mehr verlassen gefühlt hat. Aber er sieht auch, dass unsere Streits um 95 Prozent weniger geworden sind.

Das Auseinanderziehen hat uns geholfen, die Anwesenheit des anderen nicht mehr als selbstverständlich hinzunehmen. Die Zeit mit dem anderen wird wieder kostbar, und man will sie nicht mit Streits verschwenden. Auch die ganzen Alltagsreibereien fallen weg.

Mein Mann ist jetzt ein bisschen mehr auf sich selbst gestellt, und das tut ihm gut. Er ist ein paar Jahre jünger als ich und ich habe ihn wohl auch etwas bemuttert.

Mir gefällt dieses Modell. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir unsere Situation in nächster Zeit ändern werden. An normale Familien glaube ich sowieso nicht mehr. Ich bin in einer ganz klassischen Familie groß geworden und habe später gemerkt, dass wir alle voneinander abhängig waren, aus Angst, allein zu sein. Mit Liebe hatte das wenig zu tun.

Natürlich kann man sich auch leichter vor Konflikten drücken, wenn man nicht zusammen wohnt. Am Anfang haben wir das sicher gemacht. Aber auch das hat sich geändert.

Es ist einfach gut, dass wir einander Raum geben können, wenn wir sehr aufgewühlt und emotional sind. Wenn ein Streit auszuarten droht, geht jeder von uns nach Hause, jeder beruhigt sich, und wir treffen uns wieder, wenn wir in Ruhe über alles reden können.