Alexandra Galle, 56, Schiffs-Elektrotechnikerin, lebte22 Jahre langin einer transsexuellen Ehe. Im Moment hat sie keinen Partner. Sie erzählt:

Ich habe schon im Kindergartenalter gespürt dass ich nicht sein durfte, wie ich mich spüre. Ich war doch ein Mädchen, aber das durfte ich nicht sein.

Später habe ich geheiratet und Kinder gezeugt. Das war, glaube ich, meine tiefste Selbstverleugnung. Alexandra Gerber

In meinem Elternhaus war alles ganz klar geregelt, da gab es keine Entscheidungsspielräume. Was ich anzuziehen hatte, hat meine Mutter immer hingelegt. Es war sowieso alles sehr eng in der Familie, es gab auch so gut wie keine Privatsphäre. Wir waren als Küsterfamilie ohnehin im Fokus der Gemeinde. Damit war ich bekannt wie ein bunter Hund – als das Kind, das sich anormal verhält.

Später habe ich sogar geheiratet und Kinder gezeugt. Das war, glaube ich, meine tiefste Selbstverleugnung. Aber ich wollte doch "richtig" sein – oder zumindest so, wie ich glaubte, dass es erwartet wird.

Meine Frau und ich haben uns durch eine Kuppelaktion meiner Freunde kennengelernt. Sie liebte wohl an mir, dass ich nicht der Macho war, den man sonst so trifft. Es war immer eine Gratwanderung in unserer Ehe, ich konnte meine transsexuellen Rollenspiele nie ausblenden.

Ich habe gewaschen, gebügelt und geflickt, ich konnte besser mit der Nähmaschine umgehen als meine Frau. Ihr war das peinlich, das durfte nicht nach außen dringen. Dort stellten wir eine "normale" Familie dar.

Meine Frau sagte einmal, nachdem ich gesagt hatte, ich wolle mehr Sex, sie könne das nicht: Es sei, als würde sie mit einer Frau schlafen.

Sie wusste schon vor der Heirat, dass ich transsexuell bin und glaubte wohl, das tolerieren zu können. Aber irgendwann setzte das Gerede der Leute ein. Damit konnte sie nicht umgehen. Sie war nicht bereit zu sagen: "Lass die Leute reden, denn sie reden sowieso." So kam es zur Scheidung – auch weil sie die Kinder schützen wollte.

Ab etwa 1982 habe ich heimlich Hormone genommen, sodass ich immer weiblicher wurde. 2008 entfernte man mir dann endlich dieses Stück Fleisch zwischen meinen Beinen. Nach der geschlechtsangleichenden Operation, spürte ich ganz sicher: Ich nehme mich selbst jetzt erst richtig wahr.

Ob ich aus heutiger Sicht noch einmal eine Familie gründen würde, weiß ich nicht. Aber ich hätte gern einen Partner. Außerdem hätte ich gerne jemanden, der mir mal die Meinung sagt: "Nun ist aber gut – du spinnst ein bisschen" – oder wenn ich müde von der Arbeit komme: "Geh’ erstmal in die Wanne, ich mache derweil Essen."

Ein Mann sollte es sein, einer der mich beschützen kann. Ich bin zwar groß und vermittele nach außen Kampfbereitschaft, bin aber in Wahrheit eine ganz Kleine.