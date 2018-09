Daniil Charms wurde 1905 als Daniil Iwanowitsch Juwatschew in Sankt Petersburg geboren. Sein Pseudonym benutzte er seit den ersten Gedichten der Schulzeit, vermutlich in Anlehnung an das Wort "Charme". Charms brach ein 1924 begonnenes Elektrotechnik-Studium ab und wechselte zur Kunstgeschichte. Er war zeitweise Mitglied des Allrussischen Dichterverbandes und verschiedener avantgardistischer Künstlergruppen: 1927 gründete er mit Schriftstellerkollegen die "Linke Flanke". Der Zusammenschluss wurde kurz darauf als eigene Sektion in das "Haus der Presse" aufgenommen, nachdem die Gruppe sich auf Druck des Hauses in "Oberiu - Vereinigung einer realen Kunst" umbenannt hatte.

Nach der Aufführung von Charms' absurdem Theaterstück "Elizaveta Bam" 1928 hagelte es vernichtende Kritiken. Charms Werke wurden nicht mehr veröffentlicht. Der Autor wich auf Kinderliteratur aus. Dennoch wurde er 1941 wegen "Verbreitung defätistischer Propaganda" verhaftet und in die Gefängnispsychiatrie eingewiesen, wo er 1942 vermutlich an Hunger starb.

Daniil Charms: Zirkus Sardam

Vorstellung in zwei Akten

deutsch von Peter Urban

Friedenauer Presse, Berlin 2002, 36 S., Tb., 9,50 Euro

Buch versandkostenfrei bestellen "

Daniil Charms: Fälle

Prosa und Szenen-Dialoge

deutsch von Peter Urban

Friedenauer Presse, Berlin 2002, 336 Seiten, geb., 18,50 Euro

Buch versandkostenfrei bestellen "

Daniil Charms: Briefe aus Petersburg

deutsch von Peter Urban

Friedenauer Presse, Berlin 1988, 24 S., Tb., 9,50 Euro

Buch versandkostenfrei bestellen "