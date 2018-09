Iwan Sergejewitsch Turgenjew (1818-1883) wurde als Sohn einer Adelsfamilie auf dem Gut Spasskoje in Orel geboren. Das Leid der leibeigenen Bauern, das er täglich auf dem elterlichen Besitz beobachtete, stand im Mittelpunkt von Turgenjews erstem Erzählband "Aufzeichnungen eines Jägers" (1852). Zuvor waren der romantischen Tradition verpflichtete Gedichte und Erzählungen erschienen. Ab 1855 hielt sich der Schriftsteller hauptsächlich in Frankreich und Deutschland auf. In seinem Roman "Am Vorabend" (1860) führt er die Gestalt des nichtadligen Intellektuellen in die russische Literatur ein. Turgenjews wichtigstes Werk ist der Roman "Väter und Söhne" (1862), in dem er unterschiedliche Lebensauffassungen zweier Generationen einander gegenüberstellt, was in Russland zu heftigen Kontroversen führte.

Iwan S. Turgenjew: Väter und Söhne

Roman

Deutsch von Harry Burck

Aufbau Taschenbuch Verlag 2001, 243 Seiten, Tb., 7,50 Euro

Iwan S. Turgenjew: Aufzeichnungen eines Jägers

Insel Verlag, Frankfurt/Main 2001, 457 S., 12,50 Euro

