Das Buch

"Hotel Sphinx" ist eine großartige Mischung aus Detektivgeschichte und Abenteuerroman, die Magie und Glanz des Ägypten der 20er Jahre wieder zum Leben erweckt. In Form von Briefen, Telegrammen und Tagebucheintragungen entfaltet der Autor ein buntes Kaleidoskop an Geschichten, Figuren und zwischenmenschlichen Konflikten, und zugleich ist das Buch ein faszinierendes literarisches Rätselspiel um einen ebenso leidenschaftlichen wie zwielichtigen Altertumsforscher und Glücksritter. Ein Roman über Wahrheit und Betrug, Entdeckerlust und blinden Ehrgeiz, aber auch über Fluch und Verhängnis des alten Orients - in seiner Vielschichtigkeit ein Meisterwerk moderner Erzählkunst!

Der Autor

Arthur Phillips, 1969 in Minneapolis geboren, studierte in Harvard. Als Kind gehörte seine Liebe der Schauspielerei, später trat er als Jazzmusiker auf, war tätig als Redenschreiber und Unternehmer. 5 mal gewann er Amerikas beliebteste Quizsendung "Jeopardy". Mit seinem Romandebüt "Prag" gelang ihm 2002 auf Anhieb ein sensationeller Erfolg. Nach längeren Aufenthalten in Budapest und Paris lebt Arthur Phillips heute mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen in New York. (spielt Saxophon dazu)

