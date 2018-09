Das Buch

Von Kritikern wie von glühenden Verfechtern werden die USA heute als "das neue Rom" bezeichnet. Kein anderer Staat in der Geschichte war jemals so mächtig, keine andere Kultur hat die Welt vergleichbar beeinflusst. Dabei gehen Kultur und Macht im Fall der USA eine ähnliche Symbiose ein wie im Fall des Römischen Reichs: Mit dem Schwert (bzw. den Präzisionswaffen unserer Tage) tragen die USA ihre Werte in fremde Länder. Es geht um mehr als den Ausbau und Erhalt von Einfluss-Sphären, um mehr als die militärische und wirtschaftliche Vormachtstellung - die USA führen Kreuzzüge gegen all jene, die sich ihrer Weltsicht verweigern. Was aber steht hinter diesem kulturellen und militärischen Selbst- und Sendungsbewusstsein? Welche Absichten verfolgen sie, was sind die dahinter stehenden Motive und Ideale? Bei der Beantwortung dieser Fragen vermeidet Claus Kleber jegliche populäre, oft billige Polemik, sondern zeichnet vielmehr ein differenziertes Bild der Supermacht, das sich wohltuend abhebt von den eifernden Anklagen gegen das Amerika unter Bush.

Der Autor

Claus Kleber ist seit 2003 Leiter und Moderator des ZDF-"heute journals". Davor war er 15 Jahre für die ARD tätig, u.a. als Leiter der Studios in London und in den USA, wo er 15 Jahre lang gelebt hat. Kleber hat alle Großen der US-Politik persönlich kennen gelernt und interviewt, u.a. die Präsidenten Clinton und Bush, ihre engsten Berater und Minister. Im August 04 lief unter dem Titel "Amerikas Kreuzzüge" im ZDF ein Zweiteiler von Claus Kleber über Afghanistan, ergänzt durch einen Film von Ulrich Tilgner über den Irak.

Weitere Informationen "