Wir leben in einer reichen Gesellschaft. Jeder Mensch, von wenigen Ausnahmen abgesehen, ist gegen die größten Gefahren abgesichert. Also müssten wir doch eigentlich besonders risikobereit sein.

Das sind wir aber nicht. Wir ziehen den Spatz in der Hand der Taube auf dem Dach vor. Denn Scheitern ist verpönt. Dieses Verhalten zieht sich durch unsere gesamte Gesellschaft.

Viele Reformvorhaben in der Politik werden zerredet, bevor sie überhaupt konkrete Formen annehmen. Dabei ist doch häufig eine schlechte Entscheidung besser als gar keine! Oft ist es auch sinnvoller, einen Weg zu gehen, mit dem man nicht einverstanden ist, als auf der Kreuzung stehen zu bleiben und zu blockieren.

In den Bereichen, wo Leistung angeblich so wichtig ist, wird persönliches Scheitern besonders stark geächtet. So zum Beispiel in der Fußball-Bundesliga, wo in der Mitte der Saison Trainer vorzeitig entlassen werden, weil sie nicht die gewünschten Erfolge bringen. Dabei ist jedem Sportler klar, dass Erfolge Zeit brauchen und sich nicht herbeizaubern lassen. Misserfolge gehören zum Sport dazu. Wer siegen will, muss auch lernen, Niederlagen einzustecken.

Weitere Beispiele finden sich in unserem Alltag. Wie oft kneifen wir vor neuen Möglichkeiten, weil sie vielleicht mit etwas mehr Arbeit verbunden wären oder wir uns der Aufgabe nicht gewachsen fühlen? Wie oft antworten wir auf Vorschläge mit einem zögerlichen "Ja, aber...", obwohl wir wissen, dass der Vorschlag gut und richtig ist? Wie oft sagen wir nicht unsere ehrliche Meinung oder stellen eine Frage nicht, aus Angst, wir könnten uns blamieren? Wie oft lehnen wir Optionen ab, ohne eine Alternative zu nennen? Wem von uns fällt es leicht, Fehler einzugestehen? Wie oft waren wir schon froh, wenn jemand anderes für uns Entscheidungen trifft?

Der Versager steckt in jedem von uns.

Natürlich ist eine gesunde Menge Konservativismus in der Gesellschaft richtig. Nicht jeder sollte immer alles riskieren. Eine Gesellschaft braucht auch vorsichtige Menschen. Ohne diese vorsichtigen Beobachter hätte die Menschheit nicht bestehen können. Doch diese Vorsicht, die früher lebenserhaltend war, ist heute hinderlich.

Einige der wichtigsten Innovationen sind aus sogenannten Fehlern entstanden. Das Erkennen von eigenem Fehlverhalten führt außerdem zur charakterlichen Weiterentwicklung.

Erfolg und Scheitern gehören zusammen. Eine zu große Angst vorm Scheitern verhindert aber den Erfolg.