Deutschland steckt deutlich weniger Geld in sein Schienennetz als seine europäischen Nachbarn. Im vergangenen Jahr lagen hierzulande die Investitionen des Staates in die Schieneninfrastruktur bei 51 Euro pro Kopf. Das haben das Verkehrsbündnis Allianz pro Schiene und die Unternehmensberatung SCI Verkehr errechnet. Damit liegt Deutschland im europäischen Ranking weit hinten.

Die Schweiz, die die Tabelle anführt, investierte im vergangenen Jahr demnach 349 Euro je Einwohner in ihr Schienennetz. Österreich gab pro Kopf 258 Euro aus, also fünf Mal so viel wie Deutschland. Die Alpenrepublik investierte rund doppelt so viel in die Schiene wie in die Straße. Auch die Schweiz steckte höhere Summen ins Schienennetz als in die Straßeninfrastruktur. In Deutschland fließe hingegen seit Jahren erheblich mehr Geld in den Straßenbau als in die Schiene, kritisierte die Allianz pro Schiene.

Schweden (151 Euro) und die Niederlande (129 Euro) liegen in dem Pro-Kopf-Ranking ebenfalls deutlich vor der Bundesrepublik. Selbst Frankreich und Italien gaben je Einwohner mehr für die Schieneninfrastruktur aus.

"Die niedrigen Pro-Kopf-Zahlen belegen einen alarmierenden Sonderweg Deutschlands in der Verkehrspolitik", sagte Dirk Flege, der Geschäftsführer des Verkehrsbündnisses. Die Zahlen für 2012 seien kein "einmaliger Ausrutscher", sondern Teil eines langfristigen Trends.



Krise macht sich in Spaniens Schienen-Etat bemerkbar



Die Allianz pro Schiene fordert, die staatlichen Mittel für das deutsche Schienennetz schnell aufzustocken. "Deutschland muss mindestens eineinhalb mal so viel in sein Eisenbahnnetz investieren wie bisher, wenn wir im Wettbewerb der Industrieländer mithalten wollen", sagte Flege.

Unter den in der Studie betrachteten Ländern investierte im vergangenen Jahr lediglich Spanien weniger in seine Schienen als Deutschland. Allerdings habe Spanien in den Vorjahren viel für seine Eisenbahninfrastruktur getan, so das Bündnis.



Am Beispiel Spanien zeigt sich auch, wie sich die europäische Finanzkrise auf die staatlichen Schieneninvestitionen auswirkt. Obwohl die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland deutlich positiver verlaufe als in vielen Ländern Europas, stagnieren hier die Investitionen in die Gleise, sagte Lars Neumann von SCI Verkehr.