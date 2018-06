Sie heißen Autonetzer, Tamyca, Nachbarschaftsauto oder Wende und ihre Idee ist einfach: Wer ein Auto hat und es nicht ständig braucht, bietet es anderen, die keinen Pkw besitzen und gelegentlich mal einen benötigen, zur Miete an. Damit machen private Anbieter seit ein paar Jahren den etablierten kommerziellen Carsharing-Unternehmen Konkurrenz.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Der Fahrzeughalter holt sich einen Teil der Kosten rein, die mit dem Autobesitz verbunden sind. Und wer ein Auto von Privatmann oder -frau mietet, spart manchen Euro ein, weil die Privatvermieter in der Regel günstiger als die kommerziellen Anbieter sind.

Doch was ist, wenn die Mietfahrt mit einem Schaden endet? Die obligatorische Kfz-Haftpflichtversicherung gegen Unfallschäden muss nicht zahlen, wenn das Auto verliehen wurde, also beim Schadensfall nicht der Halter – oder jemand aus dem in der Police definierten Personenkreis – am Steuer saß. Das Gleiche gilt für Kaskoversicherungen. Auch hier sind viele Verträge so gestrickt, dass im Fall eines Unfalls mit fremdem Fahrer jeder Anspruch auf Schadensregulierung erlischt.

Doch die besondere Versicherungssituation ist den Anbietern von privatem Carsharing bewusst. Darum haben die meisten von ihnen Versicherungen als Partner hinzugeholt, die On-Top-Versicherungen anbieten. Diese speziellen Haftpflicht-plus- bzw. Kasko-Pakete greifen immer dann, wenn das Auto von einem Mieter gefahren wird.

Zusatzversicherung schont den Schadenfreiheitsrabatt



Der Anbieter Tamyca zum Beispiel arbeitet mit der R+V Versicherung zusammen. Jede über die Plattform arrangierte Fahrt mit einem privaten Mietauto ist voll- und teilkasko- sowie haftpflichtversichert. Der Nutzer hat gar keine Wahl – die Zusatzversicherung wird automatisch abgeschlossen, wenn ein Vertrag zur privaten Teilzeitnutzung über die Internetplattform zustande kommt.

Als Mieter lässt die R+V nur Autofahrer zu, die einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben und seit mindestens drei Jahren einen Führerschein haben. Als Mindestalter sind 23 Jahre vorgegeben. Auch Ältere haben schlechte Karten: Wer älter als 69 ist, kann sich nicht mehr versichern und ist damit auch vom Peer-to-peer-Verleihmodell ausgeschlossen.

Für zugelassene Mieter dagegen ist auch ein Schutzbrief inklusive, der die Kostenübernahme im Pannenfall regelt. Der Halter des Fahrzeugs profitiert von der Zusatzversicherung ebenfalls: Er verliert seinen Schadenfreiheitsrabatt bei der eigenen Kfz-Versicherung nicht, wenn der Mieter seines Autos einen Unfall baut.