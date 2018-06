Die Polizei soll in sechs Bundesländern bald mit zusätzlichen Signaltönen und Lichteffekten durch die Straßen fahren. So wie es in den USA und damit in vielen Kino-Verfolgungsjagden rot aufleuchtet und langgezogen heult, sollen auch die deutschen Polizeiautos klingen. In Hessen werden die neuen Signale nach US-Vorbild bereits eingesetzt, Rheinland-Pfalz , Baden-Württemberg , Thüringen , Schleswig-Holstein und Berlin wollen nachziehen, heißt es in Ministerien und Polizeibehörden . Fünf Länder wollen eine Einführung prüfen, fünf sehen vorerst keinen Grund.

Mit dem Rotlicht und der heulenden Sirene sollen die Polizeiwagen mehr Aufmerksamkeit bekommen und die Autofahrer schneller zum Stoppen gebracht werden. Bisher müssen die Polizeistreifen die Autos dafür zuerst überholen. "Dieses neue Signal bedeutet: Anhalten, Polizei", sagte der Landespolizei-Sprecher von Schleswig-Holstein, Lothar Gahrmann.

In Nordrhein-Westfalen fühlt sich die Polizei mit dem bisherigen Tatü-Tata-Alarm ausreichend beachtet. Eine Sprecherin des Innenministeriums sagte, die Polizei habe genügend Möglichkeiten vom Blaulicht bis zu Lichthupe und Martinshorn, um auf sich aufmerksam zu machen. Auch Mecklenburg-Vorpommern will keine Zusatztechnik anschaffen. "Das Geld, das dafür aufgewendet werden müsste, kann für die Sicherheit der Polizei besser ausgegeben werden", hieß es im Innenministerium.

Seit dem 1. August ist es durch eine neue Rechtsgrundlage für die Polizei in jedem Bundesland möglich, über die Einführung von Zusatztechnik zu entscheiden. Zulässig sind an Streifenwagen auch nach vorn gerichtete Leuchten für rotes Blinklicht. Der neu heulende Sirenenton darf nur zusammen mit dem roten Blinklicht aktiviert werden, wenn die Polizei ein Auto zum Anhalten bewegen möchte.



In Baden-Württemberg sind schon alle Streifenwagen mit der neuen Technik ausgestattet. Sie müsse nur noch freigeschaltet werden, hieß es im Innenministerium. In Schleswig-Holstein werden im letzten Quartal dieses Jahres die ersten 20 neuen Wagen mit der Ausstattung für die Autobahnpolizei erwartet.