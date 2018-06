Lenkrad, Pedale, Schalter: Ein Autofahrer muss einiges bedienen. Das funktioniert ganz gut, wenn Muskeln und Gliedmaßen Befehle des Gehirns befolgen. Umgekehrt bedeutet es jedoch: Führt ein Unfall oder eine Krankheit zu einer körperlichen Behinderung, bekommt ein Mensch beim Autofahren Probleme. Sicher gibt es Hilfsmittel, die beispielsweise das Fahren mit einem Arm ermöglichen – doch umfassende körperliche Einschränkungen haben das Autofahren bisher unmöglich gemacht.

In den vergangenen Jahren hat die Technik allerdings solche Fortschritte gemacht, dass es beim behindertengerechten Umbau von Fahrzeugen kaum mehr Grenzen gibt. Besonders deutlich wird das am Fall von Samuel Koch, der seit seinem Aufsehen erregenden Sturz in der ZDF-Show Wetten dass..? vom Hals abwärts gelähmt ist. Bisher musste Koch sich laut Oliver Raach vom Umrüster Paravan mit der Beifahrerrolle begnügen. "Mittlerweile hat Samuel bei uns aber erste Testfahrten als aktiver Fahrer in einem speziell umgerüsteten Fahrzeug unternommen", sagt Raach. "Er ist insgesamt drei Stunden gefahren."

Dabei ist der Patient keineswegs geheilt, hat aber kleine Fortschritte gemacht. "Seine Fingerfunktionen haben sich verbessert", sagt Raach. Beweglichkeit in einigen Fingern reicht beim aktuellen Stand der Technik aus, um einen Schwerbehinderten aktiv ins Verkehrsgeschehen zu bringen. Demnächst soll Koch weitere Fahrten unternehmen und dann auch seinen Führerschein machen.

Blinken mit der Kopfstütze



Möglich ist das durch Elektronik. Paravan gab der von Mikroprozessoren gesteuerten Fahrhilfe den Namen Space Drive. Das System sorgt dafür, dass alle nötigen Bedienelemente elektronisch angesteuert werden. Jeder Fahrer bekommt einen Joystick, der auf seine Fähigkeiten und Kräfte zugeschnitten ist. Zur Bedienung reichen ein paar Finger.

Weil aber die Finger nicht alle im Straßenverkehr notwendigen Handlungen gleichzeitig ausführen können, greifen Umrüster zu weiteren Techniktricks. "Die Bedienung des Blinkers kann zum Beispiel über Kontaktschalter erfolgen, die in die Kopfstütze integriert sind", sagt Dirk Poweleit, der Vorsitzende des Verbandes der Fahrzeugumrüster für mobilitätseingeschränkte Personen (VFMP). Ein Fahrer bewegt also nur seinen Kopf, wenn er beim Abbiegen blinken will.

Auch Sprachsteuerung kommt in umgebauten Fahrzeugen zum Einsatz. Allerdings eingeschränkt, was an den gesetzlichen Vorschriften liegt. Zwar ist die Steuerung von Funktionen wie Blinker, Fensterheber oder Licht mit Hilfe der Stimme möglich und erlaubt, wie Oliver Raach erläutert. Technisch geht das auch für das Gas geben und Bremsen, doch aus Sicherheitsgründen ist es nicht zugelassen – schließlich lässt sich kaum vorhersehen, welche Auswirkungen ein vom Menschen nicht beeinflussbares Niesen auf die Wahrnehmung der Elektronik hat.