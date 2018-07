Autofahrer können ihre Gebrauchtwagen in einer freien Werkstatt warten lassen, ohne die Garantie zu verlieren. Das hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entschieden. Klauseln, die Garantieansprüche an Arbeiten in Vertragswerkstätten des Herstellers binden, sind demnach unwirksam.

Damit unterscheidet sich das Verfahren bei Gebrauchtwagen grundsätzlich von dem bei Neuwagen. Garantiezusagen beim Kauf von Neuwagen dürfen weiterhin vom Service in Vertragswerkstätten abhängig gemacht werden.



Im aktuellen Fall hat der Kläger ein gebrauchtes Auto mit einjähriger Garantie gekauft. Fünf Monate später nahm er den Kundendienst für seinen Wagen in einer freien Werkstatt in Anspruch. Als das Auto wenige Monate später wegen eines Schadens an der Ölpumpe liegen blieb, sollte der Besitzer die Reparaturkosten von 3.300 Euro selbst zahlen. Dem Urteil zufolge greift nun jedoch die Garantie des Gebrauchtwagenhändlers.