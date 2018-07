Wer die Begriffe Nahverkehr und Tokio in einem Atemzug nennt, spricht in der Regel über Positives. Die Verkehrsbetriebe in der mit 35 Millionen Einwohnern größten Metropole der Welt schaffen es täglich, von morgens bis kurz nach Mitternacht, Millionen von A nach B zu transportieren, und das meist ohne große Probleme. Aufs Jahr gerechnet führen rund 13 Milliarden Zugreisen durch die Region Tokio. Die Züge sind zwar oft überfüllt, dafür aber pünktlich, und sie fahren in kurzen Intervallen. Die Abstände zwischen den Stationen sind kurz. Die gesamte Region ist durch das System abgedeckt.

Was zunächst das Klischee perfekt organisierter japanischer Infrastruktur füttert, offenbart sich aber schnell als undurchschaubarer Dschungel. Wer in Tokio Bahn fährt, muss sich genau auskennen, damit er nicht mehr bezahlt als nötig. Das Bahnsystem wurde im Jahr 2000 nach und nach privatisiert und liberalisiert. Seitdem gibt es so viele Anbieter, Preise und Routen, um von einem Ort zum anderen zu kommen, dass selbst die Mitarbeiter des Netzes nicht durchblicken. An anderen Stellen diktieren Monopolisten hohe Preise. Trotz seiner vielen Stärken zeigt Tokios Netz auch, wie eine Privatisierung nicht funktionieren sollte.

Ein Beispiel: die Fahrt von der Station Shimbashi am südlichen Ende des Zentrums zu Hongo-Sanchome, nördlich der Stadtmitte. Die Strecke ist nur wenige Kilometer lang, einmal muss immer umgestiegen werden. Aber je nach dem, welche Route gewählt wird, variiert der Preis zwischen 160 und 320 Yen, also zwischen rund 1,20 und 2,40 Euro. Wer sich nicht genau auskennt, hat Pech.

Andere Strecken bringen auch ohne Umsteigen böse Überraschungen, etwa zwischen den Haltestellen Meiji-Jigumae und Shimo-Kitazawa. Das sind nur vier Stopps über 3,6 Kilometer. An sich kostet eine Fahrt unter vier Kilometern in der Regel um die 160 Yen – hier zahlen Fahrgäste jedes Mal 260 Yen, weil mitten auf der Strecke der Betreiber wechselt, obwohl der Zug ohne irgendein Anzeichen einfach weiterfährt.

Wettbewerb gewünscht – Wettbewerb verhindert

So kompliziert ist Tokios Nahverkehr, dass selbst die Computer nicht durchsteigen. Es gibt Routen, auf denen Besitzer der offiziell empfohlenen aufladbaren Plastikfahrkarten Suica oder Pasmo mehr bezahlen müssen, als ein entsprechendes Papierticket am Automaten kostet. Beim Umsteigen und dem damit verbundenen Wechsel des Bahnbetreibers verrechnet das Informationssystem nämlich manchmal eine teurere Strecke als die, die der Fahrgast tatsächlich benutzt hat. Unkundige Pendler kann so ein Fehler im System mehrere hundert Euro im Jahr kosten.

Warum so umständlich? Als Japan Ende der achtziger Jahre seine nationale Bahngesellschaft Japanese National Railways privatisierte, sollten durch Wettbewerb die Transportdienstleistungen effizienter werden. Später übertrug Tokios Regierung das Modell auf seine Metropolregion. Zwar wurde das Netz tatsächlich modernisiert und verdichtet. Mit günstigen Krediten und verfehlten Regulierungen wurden aber diverse Strecken einzeln ausgeschrieben, das Netz fragmentierte sich.

Es entstand ein System mit mehr als zehn Anbietern – teils sind es Quasi-Monopolisten, die heute oftmals mit Steuergeld unterstützt werden, auf deren Strecken aber keine oder kaum Konkurrenz besteht. "Die monopolistischen Tendenzen sind schon klar erkennbar", sagt der Transportwissenschaftler Hitoshi Ieda von der Universität Tokio. Wer etwa ins beliebte Stadtteil Odaiba reisen will, ist je nach Destination auf die Linien Rinkai oder Yurikamome angewiesen. Schon eine kurze Einzelfahrt kostet da 310 Yen (2,33 Euro), zusätzlich zu den bis dahin gezahlten Preisen anderer Anbieter.