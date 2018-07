Die Nachricht vom 18. September war eine Sensation, doch sie ging im Trubel der gerade stattfindenden IAA unter: In Trollhättan war ein neues Auto gebaut worden. Ein einziges zwar nur, aber selbst damit hätte niemand mehr gerechnet. Trollhättan war traditionell die Heimat der schwedischen Automarke Saab, doch die segnete nach langem Siechtum im Dezember 2011 scheinbar endgültig das Zeitliche.

Nun aber war genau dort ein nagelneues Auto entstanden, und zwar eines mit dem Saab-Markenemblem. Bei dem Einzelstück wird es nicht bleiben. Der 2002 eingeführte Saab 9-3 soll wieder gebaut werden. Außerdem soll es mit dessen Karosserie ab 2014 ein Elektrofahrzeug geben.



Hinter dem Überraschungscoup steckt National Electric Vehicle Sweden (NEVS), ein Unternehmen mit chinesischer Beteiligung. Es verwaltet die Reste der Marke Saab und will diese zu neuem Leben erwecken. Im Mittelpunkt der Pläne steht die kommende Elektro-Version des 9-3, die vor allem auf dem chinesischen Markt Erfolge feiern soll – auch weil man den mehr als zehn Jahre alten Saab dort gar nicht kennt, sondern ihn als echte Neuheit wahrnimmt.

Doch nicht jeder Experte teilt die Euphorie, mit der sich NEVS an die Wiederbelebung macht. Automobilforscher Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen wünscht den Machern des Projekts "viel Spaß" bei ihrem Vorhaben – dass sich das Unternehmen auf wirtschaftlich stabile Beine stellen lässt, daran hegt Dudenhöffer starke Zweifel. "Saab wird tot bleiben", lautet sein Résumé. Andreas Bremer vom IfA-Institut für Automobil-Marktforschung sieht es ähnlich: "Das wird die Marke Saab nicht retten." Vor allem am Erfolg der China-Pläne zweifelt Bremer stark, denn auch dort ist der Trend zum E-Auto merklich ins Stocken geraten.

Zweifel an Lancias Zukunft

Deutlich unterschiedlicher sind die Meinungen der Experten in Hinblick auf die vielfach totgesagte Marke Lancia aus dem Fiat-Konzern. Lancia kam zuletzt vor allem dadurch ins Gerede, dass die Marke nach dem Zusammengehen von Fiat und Chrysler statt eigener Fahrzeuge Modelle von Chrysler, mit Lancia-Emblem versehen, anbot. In der Folge wurden im Jahr 2012 in Deutschland gerade einmal 2.979 Autos verkauft. Dudenhöffer vermutet, dass Fiat die Marke in absehbarer Zeit "rausnehmen" wird. Andreas Bremer gibt Lancia immerhin noch eine Chance – aber nur dann, wenn die Modelle wieder eigenständiger werden.

Genau daran arbeitet das Unternehmen nach den Worten von Lancia-Sprecher Markus Hauf. Auch er hält die aktuelle Lage nicht für glücklich. "Aber es gab für Lancia zwei Überlegungen: Entweder man wartet, bis es eigenständig für Lancia entwickelte Modelle gibt, oder man macht eine Übergangslösung", sagt Hauf. Wie in jedem Lancia-Showroom ersichtlich, entschied man sich für den zweiten Weg.

Hauf geht davon aus, dass etwa 2015 eine neue Modellgeneration des Spitzenmodells Lancia Thema vorgestellt wird. Die teilt sich dann zwar ebenfalls die Plattform mit einem Chrysler-Modell. Allerdings sei das künftige Konzept so ausgelegt, dass auf dieser Basis deutlich unterschiedliche und eigenständigere Modelle aufgebaut werden, sodass Lancia wieder ein eigenes Gesicht bekommt. Dass Lancia langsam abgewickelt wird, bestreitet Hauf vehement. "Die Marke verkauft in Italien jährlich 80.000 bis 90.000 Autos – es wäre Wahnsinn, Lancia einzustellen."