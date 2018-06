Der kleine Mann strotzt vor Selbstbewusstsein. Carlos Ghosn, der mit Statur und herrischem Auftritt ein wenig an Napoleon Bonaparte erinnert, räkelt sich in seinem Ledersessel, strahlt ins Publikum und lässt sich bei dem Pressegespräch auf der Automobilausstellung in Frankfurt die Laune nicht verderben.

Angeblich, will ein Journalist wissen, sei das Klima zwischen Renault und Mercedes gestört, weil der von Renault konstruierte und in Frankreich gebaute Stadtlieferwagen Mercedes Citan nach einem Crashtest nachgebessert werden musste. "Haben Sie den Eindruck, dass wir zwei ein gestörtes Verhältnis haben?", kontert der Renault-Chef mit breitem Grinsen und weist auf Daimler-Chef Dieter Zetsche, der neben ihm sitzt und sich ebenfalls betont lässig gibt. "Wir haben im ersten Halbjahr 9.300 Citan verkauft. Das ist ein Erfolg", lässt der Deutsche den Fragesteller ins Leere laufen. Alles läuft bestens, alles liegt im Plan, alles verspricht großen Erfolg, lautet die Botschaft. Wer hätte das gedacht?

Dreieinhalb Jahre ist es her, dass sich zwei Autohersteller zusammentaten, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten: Hier der deutsche Technologiekonzern Daimler, getrieben vom Streben nach Perfektion und dem Anspruch, nur "Das Beste oder Nichts" zu liefern. Dort die französisch-japanische Allianz Renault-Nissan, die hierzulande für Kleinwagen und automobile Mittelmäßigkeit steht.

1998 hatten die Stuttgarter eine Beteiligung an Nissan abgelehnt, als die Japaner wegen einer verfehlten Modellpolitik kurz vor der Pleite standen. Stattdessen griff Renault zu – und spricht heute von einem Glücksgriff: Mit seinen Gewinnen – 2012 waren es 3,1 Milliarden Euro – sichert Nissan heute dem Partner Renault die Existenz. Und Renault-Nissan ist nun der erklärte Traumpartner von Daimler mit einer Überkreuzbeteiligung von derzeit je 3,1 Prozent. "Ich weiß nicht, ob das eine Ehe, eine Verlobung oder eine Affäre ist", witzelt Ghosn. "Jedenfalls haben wir genug Potenzial, um gemeinsam weiter einen erfolgreichen Weg zu gehen."

"Südeuropäische Hersteller stehen mit dem Rücken zur Wand"

Allianzen und Kooperationen haben wieder Konjunktur in der Autoindustrie. Nicht nur Renault-Nissan und Daimler rücken zusammen. Gleichzeitig verhandelt der französische Konzern Peugeot-Citroën (PSA) mit dem chinesischen Autohersteller Dongfeng über eine engere Zusammenarbeit und Kapitalbeteiligung, nachdem General Motors, der bereits sieben Prozent an PSA hält, weitere Finanzhilfen abgelehnt hatte. Und der italienische Fiat-Konzern arbeitet daran, Chrysler vollständig unter seine Kontrolle zu bekommen, um die Gewinne des wiedererstarkten US-Autoherstellers leichter abführen zu können.

"Die Autowelt ist kräftig in Bewegung gekommen", konstatiert Stefan Bratzel, Leiter des Center of Automotive Management (CAM) an der Fachhochschule der Wirtschaft in Bergisch Gladbach. Haupttreiber sei – neben marktpolitischen Zielen und dem Kostendruck – der technologische Wandel. Der Zwang, zum Klimaschutz die CO2-Emissionen drastisch zu reduzieren, erfordere Milliardeninvestitionen in alternative Antriebe. "Da heute aber keiner weiß, wie schnell sich Elektroautos, Hybridantrieb und Brennstoffzelle am Markt durchsetzen, sind diese Investitionen mit enormen Risiken behaftet", umreißt Bratzel die aktuellen Nöte der Branche.

Neue Fahrzeug- und Antriebskonzepte, die nötig sind, um die strengen CO2-Abgasrichtlinien zu erfüllen, verschlingen Milliardensummen. "Einige südeuropäische Autohersteller stehen deshalb mit dem Rücken zur Wand", sagt Peter Fuß, Autoexperte bei der Beratung Ernst & Young in Frankfurt. Er sieht die Gefahr, dass der eine oder andere Hersteller bei diesem Wettlauf kollabiert. Hinzu komme, dass einige Hersteller speziell aus Europa durch die Wirtschafts- und Absatzkrise auf dem Kernmarkt finanziell so geschwächt sind, dass sie teure Großprojekte nicht mehr alleine stemmen können. Kooperationen erlaubten es da, die Aufwendungen zu teilen und das Investitionsrisiko zu senken.