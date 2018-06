Der Schweizer Polizist Arnold Odermatt hat über vier Jahrzehnte Straßenverkehrsunfälle im Kanton Nidwalden in der Zentralschweiz fotografiert. Verletzte sind abtransportiert, nur noch das Auto steht am Unfallort. Auf Odermatts Fotografien wirken die Wagen wie Skulpturen aus zerbeultem Blech: Symbole für Leichtsinn oder die Missachtung von Verkehrsregeln. Odermatt, 1925 geboren, war von 1948 bis 1990 Polizist in Nidwalden. Sein Sohn Urs Odermatt hat die Fotografien in dem Bildband Karambolage versammelt, der im Steidl Verlag erschienen ist.