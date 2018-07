Der Kleinwagen führte Fiat in Europa an die Spitze – und setzte zugleich noch einmal alles auf Anfang. Vor 30 Jahren erinnerte der Fiat Uno mit seinem Namen an den legendären Tipo 1 aus dem Jahr 1908, der zu einem der ersten europäischen Großserienmodelle avancierte. Genau wie sein Urvater sollte der Uno 1983 Fiat zu neuen Ufern bringen. Dazu wählten die Italiener für die Weltpremiere einen symbolträchtigen Ort: Cape Canaveral, das Raumfahrtzentrum der Nasa. Raketengleich sollte der Uno abheben.

Das schaffte er auch, mit immer neuen Produktionsrekorden. Heute zählt er mit 8,8 Millionen Einheiten zu den zehn meistgebauten weitgehend unveränderten Fahrzeugtypen. Um das zu erreichen, setzt Fiat auf eine weitgehend durch Roboter und Automaten ausgeführte Produktion. Dazu reduzierte der Autobauer die Zahl der Karosserieteile und Schweißnähte beim Uno um mehr als ein Drittel gegenüber dem Vorgängermodell Fiat 127.

Von 2.700 Schweißpunkten mussten beim Uno nur noch 30 manuell gesetzt werden, ein wichtiger Schritt zur Qualitätsverbesserung und zur Kostenreduzierung. Noch weiter ging der 1985 vorgestellte Basisbenziner im Uno 45 Fire. Der Zusatz stand dabei für "Fully Integrated Robotized Engine": Das 45 PS starke Triebwerk wurde komplett von Robotern zusammengesetzt. Nach nur 30 Monaten war der später auch in anderen Fiat-Typen eingesetzte Vierzylinder eine Million mal gefertigt – ein Rekord in der Geschichte der italienischen Motorenproduktion.

Zum zeitweise meistverkauften Auto Europas wurde der Uno aber nicht nur dank seines innovativen Produktionsverfahrens, sondern vor allem durch italienischen Charme und starkes Design, kombiniert mit niedrigen Kosten und kraftvollen Motoren. Diese Eigenschaften brachten dem Uno 1984 den wichtigsten europäischen Medienpreis, Auto des Jahres, ein, mit knappem Vorsprung vor seinem schärfsten Rivalen, dem Peugeot 205, aber auch dem VW Golf II.

Zeitloses Design ohne Schnörkel



Ähnlich hoch bewertete die Fachpresse den Fiat Uno auch fünf Jahre später noch. Da bescheinigte sie ihm, im Kleinwagenvergleich die unangefochtene Nummer eins zu sein und Rivalen wie VW Polo, Ford Fiesta, Opel Corsa, aber auch Renault 5, Peugeot 205 und Mazda 121 zu deklassieren. Zeitlos schick blieb das über mehr als 20 Jahre kaum verändert gefertigte Fahrzeug dank der gelungenen Linien des genialen Giorgetto Giuagiaro. Der italienische Stardesigner kreierte geradlinige Formen ohne modische Schnörkel.

Der Verzicht auf die herkömmliche Regenrinne, ein Einarmscheibenwischer und versenkte Türöffner drückten den Luftwiderstandsbeiwert des 3,64 Meter kurzen Wagens auf 0,33. Nach einem Facelift im Jahr 1989 lag der cW-Wert sogar nur noch bei 0,30. Die nachgiebigen Kunststoffstoßfänger überstanden Parkrempler und zählten zu den Erkennungszeichen eines Fiat. Dazu gehörte auch das noch neue Markenlogo aus fünf Chromstreifen. Es sollte Qualität signalisieren und zierte den Uno als zweites Fiat-Modell nicht zu Unrecht, wie Fortschritte in Zuverlässigkeits- und Mängelstatistiken bestätigten.

Für den Fiat Uno standen im ersten Jahr drei Motoren zur Wahl, die Karosserie hatte entweder drei oder fünf Türen. Beliebt war das Modell nicht nur in seiner Heimat, sondern auch in Deutschland. Im Juni 1984 belegte der Uno erstmals Platz eins der Importwertung der deutschen Zulassungsstatistik.