Lange bevor BMW i3 und VW e-Up etwas von sich hören ließen, stromerte der Nissan Leaf schon über die Straßen – zwischenzeitlich als meistverkauftes Elektroauto überhaupt. Seit diesem Jahr ist eine überarbeitete Generation des Elektro-Vorreiters auf dem Markt. Unser Test macht deutlich, dass der Leaf durchaus auch für den Alltag geeignet ist.

Eines dabei gleich vorweg: Wir tun jetzt mal so, als gäbe es eine optimale Lade-Infrastruktur. Wir malen uns also aus, das Aufladen der Batterie im E-Mobil funktioniere quasi nebenbei. Am einfachsten vorzustellen ist die Steckdose zu Hause in der Garage. Wer keine hat, der denke an eine Lademöglichkeit in der Straßenlaterne vor der Etagenwohnung, eine Idee, die es als Pilotprojekt bereits gibt.

Alternativ lädt der Akku an der Schnellladesäule vor dem Lieblingscafé, in dem der Autobesitzer gerade Kaffee trinkt. Oder der Wagen zapft Strom auf dem Parkplatz des Fitnessstudios, in dem man gerade auf dem Laufband schwitzt. Alles Ideen, die mit der die Verbreitung des Elektroautos durchaus mehr oder weniger zeitnah real werden könnten.

Die Laderealität sieht heute leider völlig anders aus, aber das kann man nicht dem Auto anlasten. Der Nissan Leaf selbst ist nämlich bereits in der Jetztzeit ein alltagstaugliches Fahrzeug. Das gilt zum einen für den Platz: Das Onboard-Ladegerät ist unter die Fronthaube gewandert, und so hat der Kofferraum in dem 4,45 Meter langen Wagen nun ein ordentliches Volumen von 370 Litern. Auch auf der Rückbank finden die Mitfahrer für einen Kompaktwagen angemessen viel Raum.

Das Auto hilft beim Stromsparen

Bei der Leistung überzeugt der Leaf ebenfalls. Der 80 kW (109 PS) starke Elektromotor beschleunigt den rund 1,5 Tonnen schweren Pkw in 11,5 Sekunden auf Tempo 100. Eine knappe halbe Sekunde schneller, als ein 85-PS-Golf das schafft. Selbst der Preis schreckt nicht mehr allzu sehr ab: Der Japaner ist bereits für 23.790 Euro erhältlich, zuzüglich Batteriemiete (ab 79 Euro pro Monat). Inklusive Batterie sind es 29.690 Euro. Der künftig wohl schärfste Konkurrent des Leaf, der elektrische VW Golf, soll im nächsten Jahr zu Preisen ab etwa 35.000 Euro auf den Markt kommen.

Der Leaf bleibt naturgemäß trotzdem ein Auto für kürzere Strecken. Rund 200 Kilometer Reichweite verspricht Nissan, ein recht hoher Wert für ein E-Mobil. Tatsächlich haben wir nie mehr als 140 Kilometer geschafft – wobei wir allerdings nicht riskierten, die Batterie völlig leerzufahren. Der Fahrer kann die Restreichweite im Display ablesen, der Wagen berechnet sie aus dem individuellen Fahrverhalten. Ist man recht flott unterwegs und hat Radio sowie Sitz- und Lenkradheizung an und die Lüftung auf Volllast, nimmt die Reichweite schnell ab.

Hat man das erst mal durchschaut, lässt sich durch einen entsprechenden Fahrstil so mancher Kilometer rausholen. Dabei hilft der Wagen mit: Drückt der Fahrer die Eco-Taste, kann er mit verminderter Motorleistung und heruntergefahrener Klimatisierung den Stromverbrauch drosseln und so die Reichweite erhöhen.

Alles ganz entspannt also. Das gilt eigentlich für das ganze Auto. Das Navi zeigt die erreichbaren Ladesäulen an, teilweise sogar mit Öffnungszeiten, und navigiert den Fahrer direkt dorthin. Im Verkehr schwimmt man nicht nur mit, zackige Überholmanöver sind durchaus drin. Erst bei 144 km/h ist Schluss.

Neue Wege erfahren

Am meisten überzeugt hat uns im Dauertest die Rekuperation. Schon im Normalbetrieb speist der Leaf Bremsenergie zurück. Schaltet man das Automatikgetriebe in den Modus B, steigert sich die Rekuperationsrate. Nimmt man nun den Fuß vom Gas, verzögert der Wagen automatisch, und das Display zeigt an, wie viel Energie gerade in den Akku eingespeist wird.

Auf dem täglichen Weg zur Arbeit und zurück ließen sich damit ganz erstaunliche Ergebnisse erzielen. Natürlich vor allem im Stadtverkehr, wo man häufiger bremst. Die Folge: Während die Reichweitenanzeige bereits auf einem kurzen Autobahnstück die Kilometer nur so runterzählte, rührte sie sich auf dem kilometerlangen Weg durch die Stadt kaum einmal. Was dazu verlockte, den direkten Weg zu nehmen anstelle des vermeintlich flotteren über die Schnellstraße. Der – so zeigte sich nach einigen Tagen – gar nicht unbedingt der schnellere ist. Quasi eine Horizont-Erweiterung dank japanischer Gelassenheit.

Ist man mit dem Leaf ein paar Wochen unterwegs, wächst er einem schon fast ans Herz. Das liegt nicht zuletzt an dem fröhlichen, japanisch anmutenden "Kling-Klong-Klang", mit dem er den Fahrer nach dem Druck auf den Startknopf jeden Morgen begrüßt. Als wir nach unserem mehrwöchigen Test wieder auf unser Alltagsauto mit Verbrennungsmotor umsteigen, fällt uns schnell auf, wie schön leise es im Leaf war. Am meisten aber vermissen wir, dass wir in unserem Auto nicht mehr im Modus B mit der Rekuperation spielen können.