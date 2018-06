Zu den Dingen, über die man schon 2013 mehr als genug geredet hat, gehört die Pkw-Maut. In der Großen Koalition in Berlin will sie vor allem die CSU, und klar ist: Eigentlich sollen die deutschen Autofahrer nicht zusätzlich belastet werden. Wie das EU-konform geregelt werden kann, ist weiter offen. Der neue Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hat bekräftigt, im kommenden Jahr werde das Gesetz in den Bundestag eingebracht und beschlossen.

In der SPD bleiben Zweifel, dass es eine Regelung geben kann, die nicht gegen Europarecht verstößt. Österreich und die Niederlande haben schon angekündigt, juristisch gegen eine deutsche Pkw-Maut vorzugehen, die nur EU-Ausländer zahlen müssen. Gut möglich, dass die Maut durch zu große Komplexität der Ausgestaltung reine Theorie bleibt.

Beim zweiten großen Thema, das wir aus dem alten Jahr mitnehmen, ist eine solche Lösung eher nicht in Sicht. Im Streit um das Kältemittel in Klimaanlagen steht nach rund einem Jahr hin und her eine Entscheidung an. Schließlich dürfte der EU, die das alte Kältemittel R 134a als klimaschädlich verboten hatte, an einer endgültigen Klärung gelegen sein. Die könnte auch darin bestehen, dass nur einige Hersteller das umstrittene neue Kältemittel R1234yf nutzen und andere schnell eine bessere Lösung präsentieren – vermutlich CO2 als Kühlstoff – und solange das alte Mittel R134 weiter nutzen dürfen.

Trend zum weiter so

Als Antrieb unserer Autos dienen auch 2014 und in den folgenden Jahren weiterhin hauptsächlich Diesel- und Ottomotoren. Der Anteil alternativer Antriebe an den Neuzulassungen ist zwar gestiegen, bleibt aber auf sehr übersichtlichem Niveau. Das gilt insbesondere für elektrisch betriebene Autos.

Im zu Ende gehenden Jahr stand vor allem der BMW i3 und sein Hightech-Image im Blickpunkt. 2014 blickt die Elektromobil-Welt nach Wolfsburg, dort wird der Deutschen Lieblingsauto als E-Golf vom Band laufen – passend zum Jubiläum. Der Golf wird im kommenden Jahr 40. Der Elektro-Golf dürfte dem Markt der elektrisch angetriebenen Autos einen Schub geben und die Zulassungszahl von Elektroautos deutlich über die knapp 6.000 des Jahres 2013 heben. Ihr Anteil am Gesamtmarkt wird aber weiter nur im gehobenen Promillebereich verharren.

Weiter beschäftigen wird uns das Thema CO2-Emissionen. Ab 2015 gilt in der EU eine Obergrenze von 130 Gramm CO2 je Kilometer, bezogen auf den Flottendurchschnitt der neuen Pkw. Die meisten Hersteller erfüllen den Grenzwert bereits, ihre Entwicklungsabteilungen haben längst den Wert im Blick, der von 2020 an den CO2-Ausstoß begrenzt: Nur noch 95 Gramm sollen die Neuwagen dann im Schnitt ausstoßen, das entspricht einem Verbrauch von vier Litern Benzin oder 3,6 Litern Diesel auf 100 Kilometer. Der Trend zum Grammzählen geht also weiter.



Entsprechend emsig sind die Entwickler in der Autoindustrie. Mehr und mehr Sparversionen schon vorhandener Modelle werden darum präsentiert, geknapst wird unter anderem an Zylindern. Der neue Mini und künftige kleine BMW kommen zum Beispiel mit drei Brennkammern aus, Vierzylinder werden selbst in der gehobenen Mittelklasse eher Standard als Ausnahme sein. Sind es doch mehr Zylinder, schalten diese sich zumindest bei normaler Fahrweise partiell und temporär ab.