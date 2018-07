Wir haben uns für elf Uhr vormittags verabredet. "Signor Vaccarella kommt sicher gleich zurück", sagt der Portier am Eingang eines Mietshauses am Stadtrand von Palermo. "Er ist nur mal kurz raus, um einen Kaffee zu trinken." Und dann kommt er uns schon entgegen, der Mann, der in den 1960er und 1970er Jahren vor allem auf den Motorsportseiten italienischer Zeitungen gefeiert wurde: Nino Vaccarella.

Inzwischen ist der Exrennfahrer 80 Jahre alt. Aber wer einmal alte Fotos von ihm gesehen hat, erkennt ihn schon von Weitem: grazile Figur, schmales Gesicht, markante Nase. Auf dieser sitzt noch immer das gleiche Sonnenbrillenmodell, das er schon damals trug, als er mit Ferrari- und Alfa-Romeo-Boliden um Ruhm, Ehre und Preisgelder fuhr. Der kleine alte Herr ruft den Fahrstuhl und bittet uns in eine Dreizimmerwohnung. Deren größter Raum gleicht einem Rennsportmuseum: Wände, Regale, Schreibtisch und Beistelltischchen sind über und über mit Pokalen, Urkunden, Fotos und gerahmten Zeitungsausschnitten dekoriert.

In Italien und vor allem auf Sizilien ist Vaccarella ein Held. Ein "ganz Großer", sagen Menschen, die jung waren, als er in Le Mans und auf dem Nürburgring Erfolge feierte. Und natürlich bei der Targa Florio, jenem legendären Straßenrennen auf Sizilien, das Vaccarella dreimal gewann: 1965 mit einem Ferrari 275 P2, 1971 im Alfa Romeo T33/3, seinem Lieblingswagen, und 1975 noch einmal mit einem Alfa.

Wenn der 80-Jährige von alten Zeiten und der Targa spricht, gestikuliert er fast so, als säße er nicht in der Ecke seines weichen Sofas, sondern in einem jener Rennwagen, die er einst mit Geschick und einer gewissen Todesverachtung über die Pisten jagte. Sein Bein zuckt, und der Fuß scheint auf ein unsichtbares Pedal zu drücken. Auch den rechten Arm hält er nicht lange still. Während er den Konkurrenzkampf zwischen Porsche- und Alfa-Piloten schildert, macht er sich an einem imaginären Schaltknüppel zu schaffen.

Schulleiter im Boliden



Die Targa-Florio-Strecke gehörte zum härtesten, was man einem Rennfahrer abverlangen konnte, sagt Vaccarella. Pro Rennen wurde die 72 Kilometer lange Runde etwa ein Dutzend mal gefahren. Insgesamt waren rund 900 Kurven, zum Teil haarnadelspitz, zu meistern. "Wir Piloten bekamen blutige Hände vom Schalten – und weil das Lenkrad kaum zu halten war", erinnert sich der Ex-Rennfahrer. "Job der Fahrer-Frauen war es, die geschundenen Hände des Liebsten beim Boxenstopp mit Mullbinden zu umwickeln."

Nino Vaccarella gehörte nie zur Garde der Profifahrer. Im Hauptberuf war der hochtalentierte Rennpilot, den Porsche seinerzeit gern ins Team geholt hätte, Direktor eines Gymnasiums in Palermo. Wenn Ferrari oder Alfa Romeo die Teams zu Testfahrten einbestellte, nahm er sich ein paar Tage frei.

Als Direktor Vaccarella Ende der 1950er Jahre seine erste Targa fuhr, hatte die schon eine lange Tradition. 1906 hatte Vincenzo Florio, ein sizilianischer Industrieller, das Rennen ins Leben gerufen. Bei der ersten Targa waren gerade mal zehn Wagen am Start. Im Lauf der Jahre entwickelte sich das Rennen zu einer der wichtigsten Rennsportveranstaltungen in Europa.