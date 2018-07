"Seit vergangener Woche stehen unsere Telefone nicht still", sagt Anja Smetanin vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Seitdem der ADAC – Deutschlands größter Automobilclub mit mehr als 18 Millionen Mitgliedern – in die Kritik geraten ist, ist das Interesse am Leistungsspektrum des kleinen alternativen Verkehrsclubs deutlich gestiegen. "Derzeit verzeichnen wir etwa doppelt so viele Neumitgliedschaften wie sonst", sagt die VCD-Sprecherin.

Ob dies dem ADAC-Skandal oder doch eher dem plötzlichen Wintereinbruch mit Blitzeisunfällen und kältebedingten Motorproblemen im Nordosten Deutschlands geschuldet ist, lässt sich zwar nicht eindeutig ausmachen. Fest steht aber: In den Foren äußern sich viele ADAC-Mitglieder enttäuscht über die bekannt gewordenen Praktiken ihres Clubs und kündigen einen Austritt zum nächstmöglichen Zeitpunkt an.

Als Alternativoption zum Club der "Gelben Engel" bieten sich einige größere und kleinere Organisationen an. Ein Zwerg unter den deutschen Autoclubs ist der 1926 gegründete, kirchennahe Verein Bruderhilfe – Automobil- und Verkehrsclub (BAVC), der heute 36.000 Mitglieder zählt.

Schutzbriefe gibt's nicht nur beim ADAC



Rund 60.000 Mitglieder hat der VCD. "So viel wie nötig und so wenig wie möglich", lautet die Devise des 1986 gegründeten Vereins, wenn es ums Auto geht. Der VCD versteht sich als Interessenvertretung aller Verkehrsteilnehmer. Gegenüber Politik und Unternehmen setzt er sich unter anderem für die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs und eine fahrradfreundliche Infrastruktur ein. Klassischer aufs Thema Auto fokussiert sind der Automobilclub von Deutschland (AvD) mit 1,2 Millionen Mitgliedern, der Auto Club Europa (ACE) mit 550.000 Mitgliedern und der Automobilclub Verkehr (ACV), in dem 300.000 Menschen organisiert sind.

Alle genannten Clubs bieten ihren Mitgliedern Kfz-Schutzbriefe an, die umfassende Serviceleistungen und finanzielle Unterstützung im Schadenfall gewähren. Zum Leistungsspektrum gehören eine Pannenhilfe, Abschlepp- und Bergungsservice sowie die Erstattung der Mietwagenkosten, falls das eigene Auto nach Panne oder Unfall in der Werkstatt bleiben muss. Sollte das Fahrzeug fern vom Heimatort zu Schaden kommen oder gestohlen werden, erhält das Mitglied mit Schutzbrief Reise- und Hotelkosten erstattet.

Zum Leistungsrepertoire gehören außerdem ein Krankenrücktransport oder die Übernahme von Überführungs- beziehungsweise Bestattungskosten im Todesfall, ebenso ein Rückholservice für Kinder. Auch wenn im Ausland Dokumente oder Zahlungsmittel abhanden kommen, helfen die Clubs bei der Wiederbeschaffung. Einige zahlen bei Bedarf ein Darlehen aus.