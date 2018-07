Das automobile Gefühl von Abenteuer und Freiheit unterliegt neuerdings starken Schrumpfungstendenzen. SUV werden – sagen wir mal – deutlich handlicher. Nach den Modellen mit klassischen Geländewagenmaßen ging der Trend in den vergangenen Jahren zu kompakten Abmessungen, und jetzt kommen noch kleinere Vertreter auf den Markt. Ford bringt mit dem EcoSport eine solche Mini-Ausgabe in diesem Jahr auch zu seinen deutschen Händlern.

In Südamerika fährt der EcoSport schon seit 2003 über Straßen und Wege, mittlerweile schon in der zweiten Generation. Den Sprung in die weite Welt hat das SUV aber erst im vergangenen Jahr geschafft. Seit Mitte des Jahres wird es sowohl in China als auch in Indien verkauft. Nach Deutschland kommt das in Indien produzierte Fahrzeug im Juni. Es tritt dann gegen Opel Mokka, Peugeot 2008, Renault Captur und Nissan Juke an.

Der EcoSport basiert auf dem aktuellen Kleinwagen Ford Fiesta. Beeindrucken soll das 4,27 Meter lange SUV vor allem mit seiner markanten Optik: Die bullige Front und die seitlich angeschlagene Hecktür mit dem aufgesetzten Ersatzrad sollen an die großen Geländewagen erinnern.

Doch mit Ausfahrten in die weite Natur wird es nichts. Zwar ist die Bodenfreiheit mit 20 Zentimetern ordentlich, auch die Wattiefe von 55 Zentimetern kann sich sehen lassen. Aber anders als in Südamerika wird für das kleine SUV kein Allradantrieb angeboten. Das eint Ford und die meisten anderen Anbieter. Grundsätzlich schließen die Verantwortlichen einen Allradantrieb für Europa nicht aus. Er wird aber wohl erst mit der dritten Generation des Fahrzeugs verfügbar sein.

Für den Vortrieb bietet Ford drei Motoren an: einen 1,5 Liter großen Benziner mit 82 kW (112 PS), den 1,0-Dreizylinder mit 92 kW (125 PS) sowie einen 1,5-Liter-Dieselmotor mit 66 kW (90 PS). Die drei Triebwerke sind serienmäßig leider an ein Fünfgang-Getriebe gekoppelt, nur für den kleinen Ottomotor wird eine Sechsgang-Automatik für 1.300 Euro Aufpreis angeboten. Der Hersteller erwartet, dass zwei von drei Käufern sich für den Dreizylinder-Turbo entscheiden werden.

Wohl zurecht: Der Motor entwickelt ein maximales Drehmoment von 170 Nm, hängt gut am Gas und begnügt sich mit durchschnittlich 5,3 Litern je 100 Kilometer. Mit dem Dreizylinder beschleunigt der EcoSport ordentlich. Überholvorgänge, gerade auf der Landstraße, wollen trotzdem gut überlegt sein. Bei Geschwindigkeiten von mehr als 130 km/h auf der Autobahn wird der Motor zudem laut. Das maximale Tempo liegt bei 180 km/h.