Ob ein Fahrer einen schweren Autounfall überlebt, hat nicht nur mit Glück zu tun. Es hängt manchmal auch davon ab, in welchem Bundesland er gerade unterwegs ist: In Brandenburg beispielsweise enden Verkehrsunfälle achtmal häufiger tödlich als in Bremen. Generell stehen die Chancen, einen Verkehrsunfall zu überleben, am schlechtesten in den neuen Bundesländern. Das zeigt unsere Infografik vom Statistikportal Statista.

Die niedrigen Prozentzahlen in den Stadtstaaten Bremen, Berlin und Hamburg liegen sicherlich auch daran, dass diese kaum über den gefährlichsten Straßentyp – die Landstraße – verfügen. Von allen, die in Deutschland bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommen, sind fast zwei Drittel Unfallopfer auf einer Landstraße. Doch wie kommt es zu den großen Unterschieden, die die Grafik etwa zwischen Schleswig-Holstein und Thüringen oder zwischen Rheinland-Pfalz und Sachsen-Anhalt sichtbar macht?



Die Ergebnisse sagen nicht, dass die Menschen im Osten schlechter Auto fahren oder die Straßen dort löchriger sind. Die höhere Quote von Verkehrsunfällen mit tödlichem Ende in den neuen Bundesländern liegt an der Art der Unfälle – und der notärztlichen Versorgung. Laut Deutschem Ärzteblatt vergingen bis zum Jahr 2008 in Westdeutschland durchschnittlich 17,6 Minuten, bis der Notarzt nach dem Unfall beim Opfer eintraf – in Ostdeutschland mussten die Verletzten 1,2 Minuten länger auf ihre Versorgung warten. Noch größer ist die Differenz beim Eintreffen in der Klinik: Schwerverletzte treffen in Ostdeutschland erst rund 75 Minuten nach dem Unfall in der Notaufnahme ein, in Westdeutschland erreicht das Opfer die Klinik im Schnitt gut sechs Minuten schneller. Zeit, die über Leben und Tod entscheiden kann.

In Hamburg, Berlin und Bremen sind bei einem Unfall die Rettungshelfer am schnellsten vor Ort und die Krankenhäuser nicht weit entfernt. In vielen ländlichen Gebieten Ostdeutschlands hingegen ist der Ärztemangel besonders dramatisch, und auch die Krankenhausdichte ist im Osten geringer. Die Verkehrsopfer müssen also weitere Strecken transportiert werden, ehe sie in der Klinik behandelt werden können. Dabei senkt jede Minute Fahrtzeit die Überlebenschancen.

Auch die Art der Unfälle hat Einfluss auf die Statistik: In den alten Bundesländern sind laut Ärzteblatt bei fast zwei von drei Verkehrsunfällen nur Pkw beteiligt, während in Ostdeutschland nur jeder zweite Fall ein Autounfall war. Reine Pkw-Unfälle sind aber typischerweise seltener tödlich als Unfälle, bei denen Fußgänger oder Fahrradfahrer betroffen sind. Das Risiko, zu Fuß oder auf dem Rad tödlich zu verunglücken, ist bis zu achtmal höher als für die Insassen eines Autos.



Insgesamt starben 2013 in Deutschland 3.340 Menschen bei Verkehrsunfällen und damit 240 weniger als noch 2012. Die Zahl der Verkehrstoten in Deutschland ist in den vergangenen Jahren stark zurückgegangen, vor allem wegen der immer besseren Sicherheitsausstattung der Autos. Die wenigsten Opfer hatte im vergangenen Jahr Bremen mit acht Verkehrstoten, die meisten Bayern mit 680.