1/20 Citroën C1 © Hersteller 2/20 Fiat 500C © SP-X 3/20 Opel Adam Rocks © Hersteller 4/20 Citroën DS3 Cabrio © Hersteller 5/20 Mazda MX-5 © Hersteller 6/20 Mini Cabrio © Hersteller 7/20 Volkswagen Beetle Cabrio © Hersteller 8/20 Volkswagen Golf Cabrio © Hersteller 9/20 Opel Cascada © Hersteller 10/20 Renault Mégane CC © Hersteller 11/20 Peugeot 308 CC © Hersteller 12/20 Audi A3 Cabrio © Hersteller 13/20 BMW 4er Cabrio © Hersteller 14/20 Mercedes-Benz E-Klasse Cabrio © Hersteller 15/20 BMW Z4 © Hersteller 16/20 Nissan 370Z © Hersteller 17/20 BMW 6er Cabrio © Hersteller 18/20 Mercedes-Benz SL © Hersteller 19/20 Porsche 911 Targa 4 20/20 Aston Martin Vanquish Volante © Hersteller

In Deutschland hat ein Jahr durchschnittlich rund 1.500 Sonnenstunden. Wenn bereits die ersten Sonnenstrahlen wärmen, bekommt mancher schon jetzt zum Frühlingsanfang Lust aufs Cabriofahren. Wer mit dem Gedanken spielt, sich ein dachloses Auto zuzulegen, findet auf dem Neuwagenmarkt eine große Auswahl – fast jeder Hersteller hat mehrere offene Modelle im Programm. Eine grobe Orientierung bietet der Preis. Wir haben eine Auswahl an neuen und beliebten Fahrzeugen zusammengestellt, mit denen man in diesem Sommer offen fahren kann, sortiert nach dem Einstiegspreis.

Unter 15.000 Euro

Die wohl günstigste Variante, ein echtes Cabrio als Neuwagen zu fahren, ist der Smart Fortwo. 13.985 Euro kostet der Zweisitzer mit Verdeck, bei dem man allerdings für das echte Frischluftgefühl die Dachholme herausnehmen muss. Im Sommer wird die neue Generation vorgestellt, deshalb lohnt sich für Schnäppchenjäger jetzt das Handeln.

Toyota Aygo, Citroën C1 und Peugeot 108 sind zugegebenermaßen keine echten Cabrios. Die drei Kleinstwagen aus der japanisch-französischen Kooperation, die im Sommer neu auf den Markt kommen, bieten gegen Aufpreis nur ein großes Stoffrolldach. Schon etwas länger ist damit der Fiat 500C erfolgreich, den es mit großer Luke ab 14.750 Euro zu kaufen gibt. Bei den Fiat-Interessenten will auch der Opel Adam Rocks wildern, der ebenfalls im Sommer auf den Markt kommen soll. Der Adam im Offroad-Look dürfte noch knapp unter die 15.000-Euro-Grenze fallen. Das elektrische Faltdach ist serienmäßig montiert, womöglich ist es künftig auch für die Basisvarianten des Adam lieferbar.

Bis 30.000 Euro

Das Citroën DS3 Cabrio, ab 18.040 Euro zu haben, setzt ebenfalls auf die Lösung mit Faltverdeck, bietet aber auf vier Metern Länge etwas mehr Platz als die bisher genannten Kleinwagen. Ohnehin wächst die Auswahl der Autos mit Verdeck für den, der bereit ist mehr zu zahlen. Als klassischer Roadster ist ab 22.790 Euro bereits der Mazda MX-5 erhältlich. Den Bestseller für die sommerliche Ausfahrt gibt es auch mit Metalldach für rund 2.500 Euro Aufpreis. Zwei Sitze mehr hat zum Beispiel das Mini Cabrio, das als günstigste Variante Mini One (98 PS) 21.050 Euro kostet.

Noch mehr Platz bieten zwei Modelle von Volkswagen. Der offene VW Beetle ist ab 21.625 Euro zu haben, dann allerdings ohne Klimaanlage. Die hat der Golf in der Oben-ohne-Variante (ab 24.175 Euro) serienmäßig. Beide werden in der Basisversion von einem 105 PS starken Benziner angetrieben.

Als weiteres deutsches Fabrikat steht der Opel Cascada zur Wahl, der schon in der Grundausstattung mit Lederlenkrad, Klimaanlage und Parkpiepsern hinten vorfährt – für 25.945 Euro. Vor Kurzem wurde der mindestens 28.100 Euro teure Renault Mégane CC geliftet, der Viersitzer wird in vier Motorvarianten angeboten. Zwei auslaufende Modelle kommen ebenfalls aus Frankreich: Die Stahldach-Cabrios Peugeot 207 CC (ab 20.200 Euro) und 308 CC (ab 28.400 Euro) basieren noch auf den Vorgängermodellen der jüngst aktualisierten Klein- und Kompaktwagen Peugeot 208 und 308.