Zunächst als Zweirad für Senioren in die Nische abgeschoben, haben Fahrräder mit elektrischer Unterstützung inzwischen den Markt erobert. In diesem Jahr dürften nach Schätzungen der Branche zwischen 400.000 und 600.000 E-Bikes gekauft werden. Im vergangenen Jahr wurden laut Zweirad-Industrie-Verband (ZIV) 410.000 Räder mit Elektroantrieb abgesetzt; das war fast jedes zehnte verkaufte Rad. Insgesamt sind in Deutschland demnach 1,6 Millionen Elektroräder unterwegs.

Inzwischen kann die interessierte Kundschaft aus rund 1.500 Modellen wählen – und das in allen Segmenten und Designs. "Heute steht so gut wie jeder Radtyp mit eingebautem Rückenwind beim Händler", sagt Gunnar Fehlau vom Pressedienst Fahrrad. Das macht die Wahl entsprechend schwer.

Dabei gelten auch beim Kauf eines Pedelecs oder E-Bikes dieselben Voraussetzungen wie bei der Wahl eines konventionellen Rades. Zunächst muss sich der Interessent darüber klar werden, was er mit dem Rad eigentlich vorhat. Wer einfach nur am Wochenende eine überschaubare Tour mit seinem Partner plant oder das Rad zum Einkaufen nutzen will, benötigt ein anderes Modell als ambitionierte Zeitgenossen, denen der Sinn nach längeren und anspruchsvollen Fahrten steht.

Im Schnitt 2.000 Euro für ein E-Rad



Allerdings sind Pedelecs nicht gerade günstig. Für ein zuverlässiges Elektrofahrrad wird im Allgemeinen das Zweieinhalbfache eines guten Fahrrads fällig, sodass am Ende ein Betrag um die 2.000 Euro auf der Rechnung steht. Das ist die Summe, die im vergangenen Jahr durchschnittlich für ein neues Elektrofahrrad ausgegeben wurde. "Allein die hochwertigen Energiespeicher können mit 400 bis 800 Euro zu Buche schlagen", sagt Fehlau. Derartige Akkus nutzen die Lithium-Ionen-Technologie und erreichen je nach Fahrweise und Gelände Reichweiten von bis zu 100 Kilometern.

Nach oben kennen Pedelecs keine Preisgrenze. Räder mit Antrieben bis 45 km/h kosten ungefähr so viel wie ein Motorroller. Sie benötigen zudem eine entsprechende Versicherung samt Kennzeichen.

Die höheren Preise erklären sich nicht allein aus den Kosten für Akku und Antrieb. "Unsere Kunden fahren zumeist nicht nur mit einer höheren Geschwindigkeit, sie legen auch mehr Kilometer pro Jahr zurück", sagt Victoria Arnold vom Schweizer Hersteller Flyer. "Entsprechend werden ganz andere Anforderungen an das Material gestellt als bei einem konventionellen Rad." Das günstigste Flyer-Rad liegt bei 2.300 Euro.