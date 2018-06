Auch wenn er aussieht wie ein Hochdach-Kombi à la Renault Kangoo: der Minivan Škoda Roomster ist kein Nutzfahrzeug, sondern ein Pkw. Bis zur B-Säule gleicht er dem beliebten Kleinwagen der Marke, dem Fabia, fast exakt. Dahinter schließt sich – optisch bewusst nicht ganz bündig – ein geräumiger Kasten nach Art eines Kleintransporters an.

Auf nur 4,21 Metern Länge bietet der Roomster immens viel Platz für Passagiere und Gepäck, mehr Raum für Einkäufe und Koffer als der gewiss nicht kleine Octavia Combi. Größter Pluspunkt ist die Variabilität des tschechischen Vans: Die Rücksitze lassen sich verschieben, hochklappen, zusammenrücken oder gleich komplett ausbauen.

Die Materialien sind vor allem in den Basisversionen eher einfach, aber gut verarbeitet. Und weil Škoda sich als preiswerte Alternative zu VW innerhalb des Volkswagen-Konzerns gibt, sind die Basismodelle häufig mager ausgestattet, um einen werbewirksamen Preis zu erzielen. Das gilt auch für den Roomster. Er wartet erst ab der zweiten Ausstattungsstufe Ambition mit Extras wie Klimaanlage und CD-Radio auf. Eher verzichten kann man auf die Topversion Elegance, die schicke Leichtmetallräder, Lederlenkrad und Tempomat bietet.

Generell ist die Optionsliste aber eher kurz. An besonderen Posten führt sie etwa noch ein Panoramaglasdach, Klimaautomatik und Teillederpolster auf. An Sicherheitsausstattung sind immer sechs Airbags und der Schleuderschutz ESP an Bord. Beim EuroNCAP-Crashtest erzielte der Roomster 2006 die Höchstwertung von fünf Sternen.

Audiocheck bei der Probefahrt



Bei den Motoren bedient sich Škoda für den Roomster aus dem VW-Konzernregal. Seit der Einführung wurden 14 verschiedene Triebwerke mit Leistungen zwischen 47 kW (64 PS) und 77 kW (105 PS) angeboten. Wer es nicht allein auf maximale Sparsamkeit anlegt, lässt die Diesel- und Benzinmotoren mit drei Zylindern außer Acht. Bessere Fahrleistungen und nicht viel höhere Verbrauchswerte zeigen die Vierzylinder.

Unter den Benzinern ist der 1,2 Liter große Turbo TSI mit 77 kW (105 PS), seit 2010 angeboten, eine gute Wahl, bei den Dieseln der gleich starke 1,6-Liter-Motor. Wer ungern selbst schaltet, kann den 1.2 TSI auch mit Doppelkupplungsgetriebe bekommen.

Bei der Probefahrt mit einem gebrauchten Roomster sollte man vor allem die Ohren offen halten, denn der Minivan leidet chronisch unter ausgeschlagenen Radaufhängungen – das könnte bei der Hauptuntersuchung Ärger machen. Auch die Sitzanlage hat manchmal zu viel Spiel und lässt das während der Fahrt hören. Der TÜV bemängelt das sogar schon bei erst vier Jahre alten Fahrzeugen. Ölverlust ist ebenfalls häufig ein Thema.

Hinzukommen einige lässliche Probleme, die aber beachtet werden sollten, wenn man das angebotene Fahrzeug besichtigt. Etwa die häufig rostenden Stellen unter den Gummis der hinteren Türen oder der gelegentlich ruckelnde Motor. Letzteres lässt sich aber durch ein Update der Motorsteuerungssoftware beim Händler beheben. Insgesamt gilt auch für den Škoda das, was für alle preiswerten und praktischen Autos gilt: Entscheidend ist, ob der Vorbesitzer ihn als Arbeitstier ausgebeutet oder eher sanft behandelt hat.

Das Argument mit der bewährten VW-Technik zum Škoda-Preis zieht beim Roomster also nur bedingt. In Anbetracht des riesigen Platzangebotes ist er schon als Neuwagen vergleichsweise günstig, bezahlt das aber mit Schwächen beim Standvermögen. Wer ein gut gepflegtes und gewartetes Exemplar auf dem Gebrauchtwagenmarkt findet, kann dennoch zugreifen. Denn auch die Konkurrenz in dieser Klasse ist nicht fehlerfrei. Die Preise starten bei rund 4.000 Euro.