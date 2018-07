Ein Ford Gran Torino aus den Jahren 1972 bis 1974 ist kein Auto, um das sich Oldtimer-Liebhaber reißen. Zwar setzte Clint Eastwood dem Wagen mit seinem gleichnamigen Film ein Denkmal, doch die Verkaufspreise dümpeln zwischen 8.000 und 10.000 Euro. Es sei denn, der Gran Torino ist ein rot lackiertes Coupé und hat weiße Streifen. "Mit so einem Auto sind die Hauptdarsteller der Fernsehserie Starsky & Hutch unterwegs gewesen", sagt Marktbeobachter Marius Brune von Classic Data. "Ford hat von diesem speziellen Modell dann eine auf 1.000 Exemplare limitierte Sonderserie aufgelegt." Diese Exemplare erzielen auf dem Markt den vier- bis fünffachen Verkaufspreis.

Für Betrüger ist so etwas ein Traum. Mit wenig Aufwand lässt sich ein Allerweltsauto in eine gesuchte Rarität verwandeln. Außer neuem Lack und der Nachbildung von ein paar typischen Details der Sonderserie muss im Grunde kaum etwas getan werden, um den Gewinn zu vervielfachen. Man muss nur noch einen Kunden finden, der nicht über das nötige Fachwissen verfügt, um die Fälschung zu entlarven.

Die Masche betrifft nicht nur den Gran Torino, sondern greift mit der zunehmenden Nachfrage nach Oldtimern immer weiter um sich. Grundsätzlich neu ist das Thema Oldtimer-Fälschung jedoch nicht. In der Vergangenheit allerdings betraf das allein die wirklich hochpreisigen Modelle, die für deutliche sechs- oder gar siebenstellige Summen gehandelt wurden. Brune nennt als Beispiele den legendären Bentley Blower oder den Mercedes SSK. "Vom SSK fahren mehr Autos herum, als ursprünglich jemals gebaut wurden", sagt der Fachmann.

Ein weiteres Beispiel ist der Jaguar XK 150, von dem laut Brune nur 38 Exemplare in der Ausführung 3,8 Liter S Roadster gebaut wurden. Die werden für 140.000 Euro statt der sonst für einen XK 150 üblichen 100.000 Euro gehandelt. Das hat dazu geführt, dass statt der 38 gebauten mittlerweile mehr als 100 Exemplare herumfahren.

Nicht jedes Modell im Visier der Fälscher

Prinzipiell lässt sich das Problem mit dem des Kunstmarkts vergleichen. Auch dort wird bekanntlich viel gefälscht, weil sich mit den Falsifikaten richtig viel Geld verdienen lässt. Im Oldtimer-Segment sind ebenfalls Profifälscher unterwegs. Sie wissen, wie sich eine Kopie entlarven lässt, und vor allem, wie man das verhindern kann. Da werden für die Karosserie schon mal Bleche von gesunkenen Schiffen genutzt, um eine Metallqualität wie beim Original zu erreichen. Für die so echt wirkende Innenausstattung wiederum werden alte Kinosessel aufgekauft, weil deren Leder dem des originalen Fahrzeugs gleicht.

Das alles ist zwar ein Problem, es sollte aber nicht jeden Klassiker-Liebhaber in Angst und Schrecken versetzen, sagt Frank Wilke von Classic Car Tax, einem Marktbeobachter und Fahrzeugbewerter. Denn in erster Linie geht es bei den Betrügereien darum, möglichst viel Gewinn mit möglichst geringem Aufwand zu erzielen. Einem schnöden Ford Granada die begehrte Ghia-Ausstattung zu verpassen, wäre kaum lohnend. Das gilt für die meisten Youngtimer in ähnlicher Weise.

Wilke nennt ein anderes Beispiel. Für einen frühen Golf GTI der ersten Serie in gutem Zustand zahlen Liebhaber heute schon bis zu 14.000 Euro. Ein vergleichbarer Golf Diesel bringt selten mehr als 4.000 Euro. Ein Umbau würde also den Wert um 10.000 Euro steigern. "Trotzdem lohnt sich das kaum", sagt der Experte. Ein begabter Schrauber hätte unterm Strich bestenfalls plus/minus null – schließlich werden für den Umbau eine komplette Innenausstattung, ein Motor und unzählige weitere Komponenten benötigt.