Alles eine Frage des Blickwinkels: Während Tausende Pendler im Großraum Paris am Montag murrend ihre Autos stehen ließen und sich in die zwar kostenlosen, aber überfüllten öffentlichen Verkehrsmittel zwängten, erkannte ein Taxiunternehmen unter der Dunstglocke der Hauptstadt einen willkommenen Marketingeffekt. Solange die Regierung als Notfallmaßnahme gegen die akute Feinstaubbelastung Fahrzeuge mit geraden und ungeraden Zahlen auf den Nummernschildern nur abwechselnd auf die Straßen lässt, können Kunden von Taxis Bleus auf 500 besonders CO2-arme Kleinwagen zurückgreifen. Sobald mindestens zwei Passagiere an Bord sind, reduziert sich der Fahrpreis um die Hälfte.

Es ist das erste Mal seit Oktober 1997, dass Frankreich seinen Bürgern solche Restriktionen auferlegt. Dabei sind die Pariser an Luftverschmutzung gewöhnt. "Je nach Wetterlage überschreiten wir jedes Jahr an 30 bis 35 Tagen die Belastungsgrenze von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft", sagt Anne Kauffmann, stellvertretende Leiterin der unabhängigen Organisation Airparif, die die Qualität der Luft im Großraum Paris misst. Zwischen 800.000 und 3 Millionen Menschen seien dann dem gesundheitsgefährdenden Feinstaub ausgesetzt.

Ausschläge wie in der vergangenen Woche, als die Belastung mit Partikeln bis zu zehn Mikrometer Durchmesser (PM10) mehrfach einen Wert von über 100 Mikrogramm erreichte und an einzelnen Stationen sogar bis zu 180 Mikrogramm gemessen wurden, seien allerdings selten, sagt Kauffmann. Im vergangenen Dezember wurde deshalb die Benutzung von offenen Kaminen untersagt.

"Punktuelles Fahrverbot kommt zu spät"

Bei 50 Mikrogramm empfehlen Ärzte Kindern und älteren Menschen, körperliche Anstrengungen zu vermeiden, bei 80 Mikrogramm wird Alarm ausgelöst. Über das Wochenende hatte sich die Situation in Paris zwar wieder beruhigt, der Himmel über dem Eiffelturm war strahlend blau. Doch mit dem einsetzenden Berufsverkehr am Montagmorgen drohte ein neues Hoch. Auch in anderen Ballungsräumen Frankreichs herrscht regelmäßig dicke Luft.

Den Experten bereitet vor allem die diesmal lang anhaltende Belastung Sorge. Die EU-Kommission und die europäische Umweltagentur haben Frankreich schon mehrfach abgemahnt. Umweltschutzorganisationen versuchen, auf dem Klageweg dauerhafte Einschränkungen wie ein alternierendes Fahrverbot oder eine Gebührenpflicht für die Zufahrt in die Hauptstadt durchzusetzen. "Prävention wäre mit Sicherheit die bessere Alternative", meint auch Kauffmann. "Ein punktuelles Fahrverbot kommt zu spät und wirkt auch nur kurzfristig."

Doch solche Maßnahmen sind nicht nur unpopulär, sondern auch kostspielig. Welche Einbußen zum Beispiel Transportunternehmen verzeichnen, ist noch nicht ausgemacht. Mit Ausnahme von Lebensmitteltransporten und dringend anstehenden Lieferungen mussten auch sie sich am Montag auf Fahrzeuge beschränken, deren Nummernschilder mit einer ungeraden Ziffer enden. Zudem hat Premierminister Jean-Marc Ayrault Industrieunternehmen aufgefordert, ihren Ausstoß zu beschränken.