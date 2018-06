Vor 100 Jahren hatten die beiden Amerikaner Frank McCormick und J. W. Hinkle eine epochale Idee, mit der sie die Zeitplanung der Autofahrer bis heute beeinflussen sollten. Die beiden findigen Unternehmer gründeten in Detroit die erste professionelle Automobile Laundry, in der Autos am Fließband gewaschen wurden. Leider ist nicht überliefert, wie viel damals eine gründliche Wäsche kostete. Auf jeden Fall trifft man sich seitdem – am besten samstags – an der Autodusche, um das geliebte Blech wieder auf Hochglanz zu bringen.

In den ersten Waschanlagen wurden die Fahrzeuge noch von Hand durch einen Tunnel geschoben, wo Arbeiter die einzelnen Schritte der Wäsche, wie das Auftragen der Seife, das Spülen und Trocknen, ausführten. McCormick und Hinkle hatten sich für ihre Anlage die Fließbandfertigung abgeschaut, wie sie Henry Ford ein Jahr zuvor für die Produktion des Model T in seinen Fabriken eingeführt hatte. Bis sich die beiden Unternehmer mit dem Problem befassten, lag die Wäsche vor allem in den Händen der Chauffeure, die ihre Herrschaften natürlich nur in einem glänzenden Vehikel über die Straßen fahren durften.

Mit der größeren Verbreitung des Automobils entstanden dann viele neue Werkstätten, die auch eine gründliche Wäsche anboten. Inzwischen kümmern sich weltweit rund 150.000 automatische Waschstraßen mit geschätzten 500.000 Helfern um den sauberen Auftritt der Fahrzeuge – wobei die Reinigung ja auch der Langlebigkeit des Mobils zugutekommt.

Doch bis die Autowäsche wirklich automatisch wurde, verging noch einmal viel Zeit. Erst 1940 eröffnete die erste einigermaßen automatisierte Waschanlage in Hollywood. Dabei zog eine ziemlich primitive Technik den Wagen durch einen Tunnel, doch die Hauptarbeit blieb noch immer an den Angestellten hängen, die die Autos säubern mussten. Auch kleinere Fortschritte wie die Sprinkleranlage, mit denen die Autos von oben bewässert wurden, änderten nichts daran, dass die meisten Wasch-Etappen in Handarbeit erledigt werden mussten.

Erster Münzautomat im Jahr 1964

Damals entwickelten sich die Waschstraßen allerdings auch zu Treffpunkten der Autofahrer, wo man sich austauschen und – besonders wichtig bei den jüngeren Kunden – auch Kontakte mit dem anderen Geschlecht schmieden konnte. Es waren wieder zwei Amerikaner, die Brüder Dean und Edon Anderson, die Anfang der fünfziger Jahre in Seattle eine echte automatische Anlage entwickelten, in denen die Autos eingeseift und sauber gespült sowie mittels eines starken Gebläses getrocknet wurden.



Die großen Fortschritte kamen dann aber nicht mehr aus den USA, sondern aus Deutschland – schließlich war hier das Auto erfunden worden. Im Jahr 1961 entwickelten Gebhard Weigele und Johann Sulzberger, die Gründer der Wesumat Autowaschanlagen GmbH, die erste Waschanlage, bei der das stehende Auto mit lediglich zwei Bürsten in einer Tankstellen-Waschhalle gesäubert werden konnte.

Die beiden Autowasch-Pioniere meldeten zudem vor 50 Jahren, am 9. April 1964, die erste vollautomatische Waschstraße mit Münzautomat zum Patent an. Zum ersten Mal überhaupt konnte der Kunde im Auto bleiben, und dabei den Tanz der Bürsten und Lederlappen beobachten. Im Lauf der Jahre wurden die rotierenden Bürsten verbessert; Wachsbehandlung, Felgenreinigung und Unterbodenwäsche kamen hinzu. Und längst ist die Erfindung von McCormick und Hinkle auch kulturell verewigt: in einem Film von 1976 (Car Wash) plus Disco-Hit. Das hätten sich die beiden mangels Tonfilm und Discofox vor 100 Jahren wohl nicht vorstellen können.