Kaum eine Urlaubsfahrt ist eintöniger als die Durchquerung der Po-Ebene auf dem Weg an die italienische Adria. Und gleichzeitig kann kaum eine Urlaubsfahrt spannender werden für Menschen mit Freude an Pferdestärken. Denn hier in der Region Emilia-Romagna sind sie alle vereint: Ferrari, Lamborghini, Maserati, um nur einige berühmte Automarken zu nennen. Und eben Ducati, die Motorradlegende schlechthin.

Ein Stopp in Bologna – am Stammsitz der Marke mit den klassischen Merkmalen V2-Motor, desmodromische Ventilsteuerung und Trockenkupplung – lohnt sich ohne Zweifel und ist ein Erlebnis nicht nur für eingefleischte Ducatisti. Es ist nur ein kurzer Abstecher von der Autobahn Modena-Rimini. Dort, wo heute die Modelle Panigale, Monster oder Multistrada entstehen und wo schon Legenden wie Ducati 900 Super Sport oder 916 gefertigt wurden, kommt man dem Mythos Ducati auf die Spur.

"Mehr als 20.000 Fans erfüllen sich Jahr für Jahr einen Traum und buchen unsere Werks- und Museumstour", berichtet Livio Lodi, der Chef des Museums. "Darunter sind auch viele Fahrer von BMW, Honda oder Harley-Davidson. Ducati ist eben eine Legende, und Biker wollen wissen und fühlen, warum." Lodi lebt Ducati. Wer Glück hat, bekommt von ihm persönlich jene Führung, die man zuvor für zehn Euro im Internet gebucht hat. Gruppen von 10 bis 40 Personen sind ebenso willkommen wie Paare oder Singles.

Nur Voranmeldung ist nötig – sonst steht man vor verschlossenen Türen, weil alles längst ausgebucht ist. Die Türen liegen in der Via Antonio Cavalieri Ducati im Bologneser Stadtteil Borgo Panigale. Hausnummer 3 ist der Stammsitz der Motorradmarke. Hier entstehen seit 1946 vorzugsweise rote Zweirad-Legenden wie Marianna, Pantah oder der heutige Supersportler 1199 Panigale. Und hier erzählen Lodi oder seine Mitarbeiterin Maria Anekdoten und verraten bislang unbekannte Details hinter der großen Historie.

Bei der rund einstündigen Führung durch die heiligen Werkshallen erfährt der Besucher, wie bis zu 350 Ducati pro Tag an vier Produktionsstraßen entstehen. Was dazu nötig ist, damit zwei Arbeiter in 60 Minuten einen Motor zusammenschrauben können. Und wie lange der fertige Supersportler 1199 Panigale Superleggera seine 205 PS auf dem Prüfstand unter Beweis stellen muss, ehe Techniker Pino eines von 500 limitierten Exemplaren aus dem Werk entlässt – im Wert von 64.500 Euro.

In 64 Minuten entsteht laut Maria eine komplette 1199 Panigale und in 50 Minuten eine Monster, noch so ein Liebling der italienischen Massen. Am Ende der Fertigung in Borgo Panigale steht ein Kabinen-Versuchslauf, der in fünf Minuten bei bis zu 200 km/h zeigt, ob mit der Maschine, dem Fahrwerk und der Elektronik alles in Ordnung ist. Dann schiebt Pino die Verlockung auf zwei Rädern zum Versand, wo sie auf den Weg gebracht wird zu ihrem stolzen neuen Besitzer.

Danach können sich die Ducati-Gäste im Museum ein Bild davon machen, wie es zum Mythos Ducati gekommen ist. Die liebevoll aufbereitete Ausstellung zeigt den Brückenschlag von der Vorkriegsproduktion von Radios, der Nachkriegslegende Cucciolo – das in einer Millionenauflage bis 1955 ganz Italien mobilisierte – bis hin zur 205-PS-Kanone 1199 Panigale und deren neuer kleiner Schwester 899 Panigale. Maria nennt sie liebevoll "Panigallina". An solchen Namen merkt man schon, dass die Italiener ihre Ducatis nicht nur kennen und fahren, sondern lieben.

Das Museum zeigt mit vielen Exponaten sowie dokumentarisch in Bild, Film und Ton die Geschichte Ducatis seit 1946. Klangvolle Namen wie der des berühmten Ingenieurs Fabio Taglioni nehmen immer konkretere Gestalt an, wenn Livio Lodi oder Maria zum Beispiel von Taglionis Erfindung der Ducati-eigenen Ventilsteuerung Desmodromik erzählen. Oder von der 1963 als Harley-Konkurrentin vorgesehenen Ducati Apollo – die erwies sich als viel zu schwer und konnte deshalb nie in Serie gehen. Alleine der V4-Motor hätte die schmalen Reifen mit der Wucht von 220 Kilogramm überfordert.

Immerhin war die Apollo die erste Ducati mit längs eingebautem V-Motor. Das sollte sich in der Folge mit Zweizylindern zum Markenzeichen entwickeln. Daneben bereitet das Museum Geschichte und Motorräder von legendären Ducati-Rennfahrern wie Paul Smart, Mike Hailwood oder Valentino Rossi auf.

Draußen beim Pförtner wartet schon die nächste Gruppe von Besuchern. In ihren Augen liest man die Vorfreude auf das, was wir gerade hinter uns haben: einen spannenden Rundgang durch die heiligen Hallen von Ducati und eine willkommene Abwechslung auf dem mühseligen Weg durch die Po-Ebene ans Meer.