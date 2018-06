Ab heute ist der Führerschein schon bei acht Punkten weg – dafür werden mit der Reform des Verkehrsregisters in Flensburg aber auch Punkte gestrichen. Im Zuge der Reform verlieren Autofahrer schnell den Überblick darüber, wie viele Punkte nun auf ihrem Konto in Flensburg notiert sind. Denn neue Vergehen werden nicht nur anders geahndet, bestehende Punkte werden auch umgerechnet.

Man sollte sich darum jetzt einen Überblick über sein Punktekonto verschaffen. Die Auskunft bekommt man kostenlos beim Kraftfahrtbundesamt (KBA). Dazu druckt man den Antrag auf der Webseite des KBA aus, füllt ihn aus und schickt ihn zusammen mit einer Kopie des Personalausweises oder Reisepasses – oder einer beglaubigten Unterschrift – an die Flensburger Behörde.

Besitzer eines neuen Personalausweises, ausgestellt nach dem 1. November 2010, mit freigeschalteter Online-Funktion können die Punkte-Auskunft auch im Internet beantragen. Dazu muss man aber zusätzlich über ein Kartenlesegerät verfügen. Die Info kommt dann schriftlich per Post. Wer in Flensburg und Umgebung wohnt oder zu tun hat, kann auch den Auskunftspavillon des KBA in der Fördestraße 16 besuchen.

Der bisherige Punktestand wird umgerechnet. Manche Punkte fallen allerdings ganz weg, nämlich wenn die Vergehen nach der neuen Regelung nicht mehr mit Punkten geahndet werden. Das ist etwa ab sofort der Fall, wenn man im Straßenverkehr andere beleidigt oder ohne korrekte Umweltplakette in einer Umweltzone fährt. Künftig werden nur noch Verstöße, die die Verkehrssicherheit gefährden, eingetragen. Für sie gibt es ein bis drei Punkte statt wie bisher ein bis sieben.

Entzug des Führerscheins kommt schneller



Einen Punkt bekommt man für Ordnungswidrigkeiten (zum Beispiel Handynutzung am Steuer), zwei für grobe Ordnungswidrigkeiten sowie Straftaten (etwa das Überfahren einer Ampel, die länger als eine Sekunde rot war), drei für Straftaten mit Entziehung der Fahrerlaubnis (beispielsweise mehr als 1,1 Promille am Steuer). Künftig wird ermahnt, wer vier bis fünf Punkte hat. Ab sechs gibt es eine Verwarnung, mit acht Punkten wird der Führerschein eingezogen. Rund neun Millionen Autofahrer hatten im vergangenen Jahr Punkte in Flensburg.

Daniela Mielchen vom Vorstand der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht des Deutschen Anwaltvereins sieht in der Punktereform eine erhebliche Verschärfung: Die Skala sei zwar von 18 auf 8 Punkte verkürzt worden, doch fast alle Ein-Punkt-Verstöße blieben unverändert, sagt Mielchen.

Auch Verkehrsrechtsexperte Mathias Voigt warnt Autofahrer davor, die Auswirkungen der Reform zu unterschätzen. "Zwei verhältnismäßig leichte Verstöße wie Telefonieren am Steuer und eine Geschwindigkeitsübertretung von 21 km/h ergeben nach altem wie neuem System zwei Punkte. Im alten System entsprechen die Verstöße elf Prozent der möglichen Punkte, im neuen System bereits 25 Prozent." Der Führerschein sei so schneller in Gefahr. Das bestätigt Anwältin Mielchen: "Im neuen System wird der Führerschein nach vier Ordnungswidrigkeiten mit Fahrverbot entzogen, bislang war das nach fünf bis sechs der Fall."