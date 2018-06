Plötzlich stand die Autofrage im Raum. Tilo Teply war mit seiner Familie von München in den kleinen Heimatort seiner Ehefrau gezogen, Amerang bei Rosenheim, 3.600 Einwohner. In München war die Familie gut ohne Auto zurechtgekommen. Aber in einem kleinen Ort im nördlichen Chiemgau mit schlechtem öffentlichen Nahverkehr? Ohne Auto würde es hier nicht gehen. Dennoch war Teply überzeugt: Auch hier muss es eine Alternative zum eigenen Pkw geben.

Er fand mehrere Dorfbewohner, die es ähnlich sahen und auf dem Land ein Auto mit anderen teilen wollten. 2006 gründeten die Teplys zusammen mit fünf anderen Familien die Ameranger Autogemeinschaft (AmAG) und schafften einen damals drei Jahre alten Opel Zafira an. Heute hält die AmAG für insgesamt acht Mitgliedgsparteien im Ort zwei Autos, einen Opel Zafira als Siebensitzer und als Kleinwagen einen Volkswagen Up. Anfang des Jahres 2014 trat sogar die Gemeinde selbst bei. Die Verwaltung macht ihre Fahrten mit den AmAG-Autos.

Teply ist begeisterter Radfahrer und hat kein Problem damit, auch Strecken auf dem Rad zurückzulegen, wo andere sofort ins Auto steigen. Autoverkehr sieht er eher als notwendiges Übel: "Ich hatte das Bedürfnis, mich auch gegenüber der Umwelt wohlzufühlen", sagt er. Andere Gründungsmitglieder der AmAG sahen vor allem die wirtschaftlichen Vorteile sowie die Zeitersparnis, wenn sich mehrere Nutzer ums Fahrzeug kümmern.

Ähnlich war die Motivation auch bei Ulrich Essig. Er teilt sich seit Herbst 2009 mit anderen ein Auto in Wendlingen, einer 15.000-Einwohner-Stadt 30 Kilometer südöstlich von Stuttgart. Der finanzielle Gewinn stand auch bei ihm nicht im Fokus: "Die meisten sagen: 'Du könntest dir doch ein eigenes Auto leisten' und halten mich für einen Knicker", sagt Essig. Doch er habe vielmehr etwas für die Umwelt tun wollen, er wollte weniger Auto fahren. Zudem findet er es schade, "dass man die ganze Gegend mit Autos zustellt".

Ehrenamtliche Wagenwarte

Essig kam auf die Idee, weil er den Weg zur Arbeit in Fahrgemeinschaften bewältigte und das eigene Auto häufig nur herumstand. Eines Tages sah er bei seiner Firma einen Carsharing-Pkw aus der Kleinstadt Renningen westlich von Stuttgart stehen. Er dachte: Was die können, kriegen wir in Wendlingen auch hin! Über ein Anzeigenblatt suchte und fand er Mitstreiter. Gemeinsam wurde beschlossen, es einfach mal ein, zwei Jahre zu versuchen. Das ist nun fast fünf Jahre her. Auch in Wendlingen ist die Kommune mittlerweile Mitglied der Gemeinschaft und hat 20 Nutzer eingebracht. So können jetzt rund 40 Personen auf die beiden Autos zugreifen, einen Golf-Kombi und als Kleinwagen einen VW Fox.

Carsharing auf dem Land Vereinsstruktur Carsharing-Anbieter in kleineren Orten sind in der Regel als Verein organisiert, in dem Ehrenamtliche sich um die Fahrzeuge kümmern. Will man die Autos nutzen, muss man Vereinsmitglied werden. Damit verbunden ist in aller Regel eine Kapitaleinlage bzw. Kaution, die man bei Austritt zurückerhält. Bisweilen gibt es auch eine Aufnahmegebühr. Manche Anbieter erheben auch einen monatlichen Mitgliedsbeitrag. Zugleich bekommt man Zugang zu den Fahrzeugen, etwa einen Schlüssel für den Tresor, in dem der Wagenschlüssel deponiert ist. Gebucht werden die Autos meist über ein Buchungssystem im Internet. Die Wagen stehen an festen Stationen im Ort. Dort müssen sie nach Fahrtende wieder abgestellt werden. Die Fahrtdaten werden in einem Fahrtenbuch im Auto eingetragen. Der Verein erstellt eine regelmäßige Abrechnung. Kosten Die Preise für eine Fahrt setzen sich meist aus zwei Komponenten zusammen: einem Zeittarif (in Amerang 0,40 Euro pro Stunde, nachts 0,10 Euro plus 1,00 Euro Buchungspauschale) und einem Streckentarif (in Amerang 0,35 Euro pro Kilometer; längere Strecken ab dem 100. Kilometer 0,25 Euro). Darin sind dann alle Kosten inklusive Kraftstoff enthalten. Aufbau Wer Interesse hat, an seinem Wohnort mit Carsharing zu beginnen, sollte am besten Kontakt zu bestehenden Anbietern in der Nähe aufnehmen. So hilft etwa der Bundesverband Carsharing mit Beratungen. Der bcs bietet auch Vorteile für Versicherungen sowie Buchungs- und Abrechnungssysteme.

Was die Autoteiler in Wendlingen und Amerang von den großen Anbietern unterscheidet, ist ihre Rechtsform: Es sind eingetragene Vereine. "Wir sind kein Wirtschaftsunternehmen. Es geht nicht darum, Gewinne zu erzielen", sagt Tilo Teply. So kann die AmAG flexibel reagieren und etwa die Gebühr pro gefahrenem Kilometer auch mal senken, wenn es die finanzielle Lage des Vereins zulässt. In Amerang ist ein Mitglied Kfz-Meister, er übernimmt in seiner Werkstatt die Wartung. Die Wendlinger Carsharer machen eine jährliche Endabrechnung, damit der Verein "plus minus null dasteht", sagt Essig. Zwei Ehrenamtliche kümmern sich um die Autos.

Amerang und Wendlingen sind nur zwei Beispiele einer ganzen Reihe von Carsharing-Anbietern, die es in kleineren Orten oder auf dem Lande in Deutschland inzwischen gibt. Auffällig ist die Verteilung, wenn man sich die Deutschlandkarte auf der Website des Bundesverbands Carsharing (bcs) ansieht: Eigene Anbieter in kleineren Gemeinden gibt es fast nur im Süden – in Baden-Württemberg und in Bayern. Willi Loose vom bcs hat selbst keine gute Erklärung für das Nord-Süd-Gefälle. Möglicherweise entsteht Carsharing vor allem dort, wo zumindest einigermaßen passabler Nahverkehr existiert, selbst wenn es nur Bürgerbusse sind. Der ÖPNV auf dem Land ist im dichter besiedelten Süddeutschland besser als in schwach besiedelten Landkreisen in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg.