Jean Botti kämpft gegen das Donnergetöse an – im doppelten Sinne. Fünf Düsenjäger, pyramidenförmig gestaffelt, zeigen über dem Schönefelder ILA-Gelände lautstark ihre Schauflüge, auf dem Boden der Berliner Luftfahrtmesse versucht derweil der Airbus-Forschungschef die Pläne für den Bau völlig geräuschloser, rein elektrisch angetriebener Flugzeuge zu erklären. Der Zuhörer versteht aber kein Wort, weil der Lärmpegel der Kampfflieger am Himmel einfach zu extrem und unerträglich ist.

Der nur 500 Kilogramm schwere zweisitzige E-Fan, um den sich ein kleiner Pulk von Journalisten auf dem Flugfeld gruppiert hat, verdeutlicht auch ohne viele Worte, dass hier ein gewaltiger Sprung in der Flugzeugentwicklung anvisiert wird: Der Prototyp mit zehn Metern Spannweite und sieben Metern Länge wird nämlich ausschließlich elektrisch mit Strom aus einem Akku angetrieben. Die Gruppe wirft einen Blick in das kleine Cockpit mit den beiden hintereinander stehenden Sitzen und auf den hinter dem Propeller liegenden Motor samt Schläuchen und Kabelsträngen, registriert, dass die beiden vollverkleideten Triebwerke über den Tragflächen montiert sind, und zieht dann in die Airbushalle, in der eine normale Unterhaltung möglich ist.

"Um Großes zu erreichen, muss man klein anfangen", sagt Jean Botti vor Videoscreens und Schautafeln und an einem Modell, das mit grün und rot flackernden Leuchtdioden den Energiestrom beim E-Fan und beim geplanten größeren Regionalflugzeug E-Thrust darstellt. Das Ziel: 2030 soll ein Prototyp des E-Thrust existieren und abheben.



Fliegendes Testlabor

Das Reichweiten-Problem hat auch Airbus, ähnlich wie Autobauer beim E-Mobil, noch nicht gelöst. Beim ersten Probeflug Mitte März in Bordeaux war der E-Fan 35 Minuten in der Luft – eigentlich ist für den E-Fan eine Stunde Flugzeit angepeilt. "Aber die Entwicklung stärkerer Batterien geht rapide voran", sagt Botti. "Die Kooperation mit Siemens auf diesem Sektor ist sehr vielversprechend, so dass wir wohl in drei Jahren eine Serienproduktion starten und den E-Fan als Schulungsflugzeug anbieten können."

Später soll auch ein viersitziger E-Fan mit größerer Reichweite gebaut werden – und eben der E-Thrust als Mittelstreckenflugzeug für rund 90 Passagiere. Dieser wäre allerdings ein Hybrid: Für den bei Start und Landung nötigen Maximalschub ist er auf Gasturbinen angewiesen, die von Rolls Royce noch zu entwickeln sind. Während des Flugs sollen diese Turbinen die Akkus konstant aufladen.

Botti, bei Airbus für technologische Innovationen verantwortlich, betrachtet den E-Fan als fliegendes Testlabor. Er soll Aufschluss geben über die nötigen Entwicklungen auf ganz unterschiedlichen Feldern. In Planung ist bereits der etwas größere E-Fan 2.0; der viersitzige E-Fan 4.0, in Kooperation mit Siemens und dem österreichischen Hersteller Diamond Aircraft entwickelt, wird mit einem Wankelmotor ausgerüstet, der als Range Extender die jetzt noch etwas kümmerliche Reichweite des E-Fan von rund 130 Kilometern erweitern soll.