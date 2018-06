Erstmals seit vielen Jahren hat der Autoclub ADAC Mitglieder verloren. Wegen der Skandalserie vom Beginn des Jahres haben rund 320.000 Menschen ihre Mitgliedschaft gekündigt. Dazu kamen etwa 65.000 Austritte aus anderen Gründen oder gestorbene Mitglieder, was zu einem Gesamtverlust von rund 385.000 Mitgliedern führte.



Im gleichen Zeitraum seien 370.000 neue Mitglieder aufgenommen worden, meldete der ADAC. In der Gesamtrechnung hat also der Club 15.000 Mitglieder in diesem Jahr verloren. Die Lage habe sich aber inzwischen stabilisiert, versicherte der ADAC. Zum Stichtag 31. Mai gab es 18,93 Millionen Mitglieder.



Der ADAC kündigte angesichts des Vertrauensverlusts Reformen an. "Wir wollen und werden jene Schwächen und Defizite beheben, die sich bei uns in den vergangenen Jahren eingeschlichen haben", sagte Übergangspräsident August Markl. Die Analyse, was geändert werden solle, sei abgeschlossen – nun werde im Detail geklärt, wie diese Umbauten am Ende aussehen werden.



Künftig wolle der Autoclub deutlicher zwischen dem Verein und den zugehörigen Unternehmen unterscheiden, die Mitglieder und die Dienstleistungen sollen wieder in den Mittelpunkt gerückt werden. Auch die Struktur des ADAC soll geändert werden. Wie, ist allerdings noch nicht bekannt: "Sie werden verstehen können, dass ich diesem intensiven Diskussionsprozess nicht vorgreifen kann", sagte Markl.

Der ADAC war nach Bekanntwerden von Fälschungen beim Autopreis Gelber Engel im Januar tief in die Krise gerutscht. In den darauffolgenden Wochen wurden etliche Vorwürfe erhoben und Missstände aufgedeckt. Nach wie vor prüft ein Münchner Gericht den Status des ADAC als Verein. Präsident und Geschäftsführer verloren im Laufe der Affäre ihre Ämter. Der von der Hauptversammlung angestoßene Reformprozess soll spätestens 2015 abgeschlossen sein.

Erfolgreiches Jahr 2013

Der ADAC präsentierte auch seine Bilanz für das Jahr 2013, das noch nicht von der Skandalserie beeinträchtigt war. Der Club nahm Mitgliederbeiträge von 1,05 Milliarden Euro ein, rund 37 Prozent davon entfielen auf die 18 selbstständigen Regionalclubs. Etwa 270 Millionen Euro gab der ADAC für Hilfeleistungen wie die Pannenhilfe oder die Luftrettung aus.



Unverändert bei rund 1,1 Milliarden Euro blieb das Eigenkapital, über das der ADAC verfügt. Das stattliche Vermögen brauche der Club, um die hohen Investitionen etwa in neue Hubschrauber oder Fahrzeuge stemmen zu können, die nicht aus den laufenden Einnahmen bezahlt werden sollen, sagte Finanzgeschäftsführer Thomas Kagermeier.