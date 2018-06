Toyota will sich bei der Brennstoffzellen-Technik zügig Marktanteile sichern. Früher als geplant will der japanische Autobauer bereits im kommenden Frühjahr erstmals ein entsprechendes Auto für Privatkunden auf den Markt bringen. Die Limousine soll ab April zunächst in Japan zum Stückpreis von rund sieben Millionen Yen (etwa 50.000 Euro) angeboten werden. Im Sommer soll das Fahrzeug dann auch in Europa und den USA an den Start gehen. In Deutschland werden dabei zunächst nur einige hundert Fahrzeuge erhältlich sein.



Das Serienmodell basiert auf einem Konzeptfahrzeug, das Toyota 2013 vorgestellt hatte. Dieses ist 4,87 Meter lang und ist dem Segment der oberen Mittelklasse zuzuordnen, zu dem zum Beispiel auch der 5er BMW zählt.



Toyota arbeitet seit mehr 20 Jahren an der Brennstoffzellen-Technik und verspricht für sein erstes Modell eine ähnliche Reichweite und Fahrleistung wie bei einem konventionell angetriebenen Auto. Die Studie von 2013 hatte eine Leistung von "mindestens 100 kW (136 PS)", wie Toyota damals bekannt gab. Die Reichweite lag bei über 600 Kilometern. Das Serienmodell dürfte dem in etwa entsprechen.



Doch auch die Konkurrenz arbeitet an ersten Serienmodellen. Hyundai etwa will 1.000 Exemplare seines Kompakt-SUV ix35 mit Wasserstoff-Antrieb bis 2015 anbieten. Danach soll eine auf 10.000 Stück begrenzte Produktion starten. Und auch Honda plant für 2015 ein Serienmodell mit Brennstoffzelle.

Noch fehlen Zapfsäulen für Wasserstoff

Daimler schickte bereits vor vier Jahren 200 Exemplare seiner B-Klasse mit Wasserstoff-Antrieb in einen ersten Testlauf. Zusammen mit Nissan und Ford arbeiten die Stuttgarter seitdem an der Weiterentwicklung und wollen von 2017 an im größeren Stil Präsenz zeigen. Von diesem Zeitpunkt an sollen binnen einer Modellgeneration von sieben Jahren 100.000 Autos produziert werden, sagte ein Daimler-Sprecher in einer Reaktion auf die Ankündigung von Toyota.

Auf die Hersteller wartet eine große Aufgabe. "Das ist der Beginn einer langen Strecke", räumte Toyota-Vizepräsident Mitsuhisa Kato ein. "Ziel ist es, Wasserstoff zur Standardausstattung in der Gesellschaft zu machen und Brennstoffzellen-Wagen zu normalen Autos." Toyota rechnet damit, selbst in zehn Jahren erst einige Zehntausende solcher Autos pro Jahr zu verkaufen.

Brennstoffzellenautos werden von einem Elektromotor angetrieben, der seinen Strom aber nicht aus einer Batterie erhält, sondern aus Brennstoffzellen, in denen Wasserstoff und Sauerstoff reagieren und dabei Elektrizität entsteht; das Fahrzeug stößt lediglich Wasserdampf aus. Das Problem ist, dass es bislang kaum Wasserstoff-Tankstellen gibt. Daimler hat sich bereits mit Partnern wie dem Mineralölkonzern Shell und dem Industriegase-Hersteller Linde zusammengetan, um bis 2023 ein Netz mit 400 Tankstellen aufzubauen.